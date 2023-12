Rada dyrektorów AmRest podjęła jednogłośnie decyzję o ustanowieniu programu odkupu akcji własnych za maksymalnie 12 mln euro, podała spółka.

Celem buy-backu jest pokrycie kosztów rozliczenia obecnie obowiązujących planów wynagrodzeń dla kadry zarządzającej i pracowników Grupy AmRest.

"Maksymalna liczba akcji, które zostaną nabyte w ramach realizacji programu odkupu, będzie zależeć od średniej ceny, po której nastąpi nabycie, ale nie przekroczy 10% kapitału zakładowego spółki" - czytamy w komunikacie.

Program odkupu rozpocznie się 4 grudnia 2023 roku i pozostanie w mocy przez rok. AmRest zastrzega sobie jednak prawo do zakończenia programu, jeśli przed datą jego wygaśnięcia osiągnie on maksymalną kwotę pieniężną lub maksymalną liczbę nabytych akcji zatwierdzoną przez radę dyrektorów lub w przypadku wystąpienia innych okoliczności, które sprawią, że będzie to wskazane.

Banco Santander został wyznaczony jako podmiot zarządzający programem odkupu i będzie podejmował decyzje dotyczące nabywania akcji AmRest niezależnie, bez jakiegokolwiek wpływu lub ingerencji ze strony spółki. Nabycia w ramach programu odkupu mogą być dokonywane na Rynku Ciągłym Hiszpańskich Giełd Papierów Wartościowych lub na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w zależności od okoliczności, zakończono.

AmRest to jeden z wiodących publicznie notowanych operatorów restauracji w Europie, posiada portfolio rozpoznawalnych marek w 25 krajach. AmRest prowadzi restauracje pod markami franczyzowymi, takimi jak KFC, Starbucks, Pizza Hut i Burger King, a także pod markami własnymi, takimi jak La Tagliatella, Sushi Shop, Bacoa i Blue Frog. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

