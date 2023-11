Neuca odnotowała 45,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 24,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk netto bez zdarzeń jednorazowych wzrósł o 18,3% r/r do 34 mln zł.

Zysk operacyjny wyniósł 82,46 mln zł wobec 52,05 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 110,92 mln zł wobec 77,1 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA bez zdarzeń jednorazowych wzrósł w III kwartale o 22,2% r/r do 94,3 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 967,62 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 2 809,02 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 113,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 123,23 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 8 860,79 mln zł w porównaniu z 8 280,35 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 294,47 mln zł wobec 282,68 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Grupa po kilku kwartałach przejściowego spadku wyników kwartalnych r/r wchodzi na ścieżkę wzrostu. W okresie lipiec-wrzesień br. Neuca osiągnęła 110,9 mln zł EBITDA, co jest o 43,9% lepszym wynikiem r/r i 50,6 mln zł zysku netto (+76,4% r/r). Zyski EBITDA i netto bez zdarzeń jednorazowych wzrosły w III kwartale 2023 roku odpowiednio o 22,2% r/r (94,3 mln zł) i 18,3% r/r ( 34 mln zł). Skumulowany zysk EBITDA w okresie styczeń-wrzesień br. wyniósł 294,5 mln zł (wobec 282,7 mln zł r/r), w ujęciu bez zdarzeń jednorazowych 277,8 mln zł (vs 282,7 mln zł). Natomiast zysk netto po 9 miesiącach br. wynosi 126,6 mln zł oraz skorygowany: 115,1 mln zł" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

"Trzeci kwartał 2023 to czas zmian w prawie regulującym rynek farmaceutyczny. W życie weszły trzy ustawy wprowadzające znaczące zmiany wpływające na wszystkich uczestników rynku. Są to: duża nowelizacja ustawy refundacyjnej, ustawa wprowadzająca darmowe leki dla dzieci, młodzieży i seniorów 65+ oraz nowelizacja Prawa farmaceutycznego, zwana Apteką dla Aptekarza 2.0. To bardzo znaczące zmiany, które istotnie wpływają na wszystkich uczestników rynku, w tym stabilizują, a nawet poprawiają kondycję finansową aptek. Wiele jednak zależy od dalszych prac, rozporządzeń i praktyki rynkowej" - skomentował wiceprezes Grzegorz Dzik, cytowany w materiale.

Grupa osiąga pozytywne dynamiki wartości sprzedaży (2,97 mld zł w III kw. 2023 tj. +5,6%) owocujące stabilnym r/r udziałem w rynku hurtu (31% w III kw. 2023 vs 31,1% r/r). W strategicznym obszarze aptek niezależnych udziały Grupy od 3 miesięcy utrzymują się na wysokim poziomie, przekraczając 38%. O sile Grupy Neuca w tym segmencie rynku świadczą wskaźniki strategiczne takie jak wartościowy udział aptek współpracujących 86,7% (+1,4 pkt proc. r/r), czy 76,6% wartościowy udział klientów retencyjnych (+0,8 pkt proc. r/r), podkreślono także.

III kwartał 2023 roku był kolejnym okresem stabilizacji dynamiki wzrostu kosztów. W kategoriach wynagrodzeń, kosztów paliwa, ogrzewania i gazu oraz energii elektrycznej wyniosła dynamika wyniosła 3% kw/kw (+4,6 mln zł) +17% r/r (+25,5 mln zł). W wynikach II kwartału br. analogiczne dynamiki ukształtowały się na poziomach 3% kw/kw oraz 32% r/r.

W segmencie produkcji farmaceutyków w III kwartale 2023 roku przychody ze sprzedaży produktów Synoptis Pharma zrealizowane przez segment hurtowej dystrybucji leków wyniosły 82,8 mln zł (wobec 68,6 mln zł w okresie lipiec-wrzesień 2022 roku). Zysk EBIT segmentu był o ponad 60% wyższy r/r (+61,3%) i wyniósł 22,9 mln zł. Analogiczne dane obejmujące okres 9 miesięcy br. to 53,5 mln zł (vs 52,8 mln zł r/r). W strukturze skonsolidowanego zysku operacyjnego segmentu, rosnący udział osiągają spółki produkcji kontraktowej (Global Pharma i Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Ewa").

Łączne przychody ze sprzedaży obszarów biznesów pacjenckich i badań klinicznych w III kwartale br. ukształtowały się na poziomie 227,3 mln zł (+55,8% r/r), narastająco od początku br.: 655,9 mln zł (+78,2% r/r). Backlog obszarów SMO i CRO segmentu badań klinicznych na 30 września 2023 r. wyniósł niemal 1 mld zł (987,4 mln zł), podano także.

"Zbudowaliśmy doskonałe fundamenty pod sukcesy w kolejnych miesiącach. Nowa legislacja i nadchodzące zmiany rynkowe będą wspierać rozwój naszej działalności podstawowej. Rozwój całego sektora medycznego jest wspierany przez czynniki demograficzne, jak i rosnącą w społeczeństwie świadomość zdrowia. Znajduje to odzwierciedlenie w zwiększających się stale wydatkach gospodarstw domowych na ten cel. Obecność Grupy w segmentach nie związanych z dystrybucją farmaceutyczną dynamicznie rośnie, synergicznie wzmacniając naszą pozycję na rynku ochrony zdrowia" - podsumował Dzik.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 49,96 mln zł wobec 55,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego w IV kw. 2022 r. wyniósł 31,6%. Grupa rozwija też sieć przychodni lekarskich, jest ekspertem w segmencie badań klinicznych, realizuje projekty telemedyczne i inwestuje w ubezpieczenia zdrowotne. Spółka jest notowana na GPW i wchodzi w skład indeksu mWIG40.

(ISBnews)