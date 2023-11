11 bit studios odnotowało 2,66 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2023 r. wobec 4,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 2,3 mln zł wobec 2,58 mln zł zysku rok wcześniej. Strata EBITDA to 1,28 mln zł.

Przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 9,54 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 13,84 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 1,35 mln zł jednostkowego zysku netto wobec 19,97 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach operacyjnych w wysokości 34,35 mln zł w porównaniu z 59,66 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 1,66 mln zł wobec 20,56 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"W tym okresie nasza spółka miała 34,28 mln zł przychodów ze sprzedaży. Wynik EBITDA wyniósł 1,66 mln zł, a zysk netto zamknął się kwotą 1,35 mln zł. W samym III kwartale 2023 roku sprzedaż spółki wyniosła 9,5 mln zł. EBITDA to minus 1,28 mln zł. W tym kwartale ponieśliśmy też stratę netto w wysokości 2,66 mln zł, na co kluczowy wpływ miało przeszacowanie wartości (niegotówkowe) posiadanych przez nas akcji Starward Industries S.A., dla których to papierów wakacyjny kwartał, jeśli chodzi o notowania giełdowe, był bardzo słaby. Malejące przychody to pochodna słabnącej sprzedaży gier z naszego portfolio wynikająca z ich naturalnego starzenia się (od ostatniej ważnej premiery, czyli gry 'Children of Morta', minęło już ponad cztery lata). Równocześnie inwestujemy coraz więcej w nowe gry, zarówno własne, jak i z naszego wydawnictwa, co skutkuje rosnącymi kosztami operacyjnymi. Tylko w pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku na inwestycje growe przeznaczyliśmy aż 41,99 mln zł" - czytamy w raporcie.

"Mocno wierzymy, że w kolejnych okresach odwrócimy negatywny trend pogarszania się wyników finansowych spółki. Mamy ku temu mocne podstawy. Po kilku latach 'posuchy', począwszy od IV kwartału, ruszyliśmy z zapowiadanymi premierami nowych gier. Co prawda sprzedaż 'The Invincible', stworzonego przez Starward Industries S.A., która ruszyła 6 listopada 2023 roku, w okresie okołopremierowym wypadła poniżej oczekiwań, to jednak pozytywne recenzje zbierane przez ten tytuł, w tym zwłaszcza od graczy, i bardzo duża lista życzeń (wishlista) na Steam (liczy ponad 550 tys. pozycji) pozwalają zakładać, że 'The Invincible' będzie skutecznie monetyzował się w długim horyzoncie" - dodano.

11 bit studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w 2015 r.

