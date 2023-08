11 bit studios odnotowało 1,55 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2023 r. wobec 11,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 1,26 mln zł wobec 9,67 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,01 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 28,02 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2023 r. spółka miała 4,01 mln zł zysku netto wobec 15,08 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 24,78 mln zł w porównaniu z 45,77 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 2,94 mln zł wobec 16,49 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Nie są to wielkości, do których przyzwyczailiśmy siebie i inwestorów we wcześniejszych okresach. Daleko odbiegają od naszych apetytów, ale osłabienie się wyników finansowych Spółki, po kilku latach bez dużych premier gier, było nieuniknione i w pełni przez nas spodziewane" - skomentował wyniki prezes Przemysław Marszał, cytowany w komunikacie.

Przypomniał o wysokiej bazie porównawczej sprzed roku, gdy rezultaty kierowanej przez niego firmy uwzględniały m.in. umowę z Netfliksem dotyczącą "Moonlightera" w wersji na urządzenia mobilne.

"W tym roku warto z kolei zwrócić uwagę na pozycję należności handlowych, które na koniec czerwca 2023 roku przekraczały 20 mln zł, czyli były rekordowe w historii spółki. Kwota uwzględniała część płatności od Microsoft z tytułu umowy, o której informowaliśmy w czerwcu na udostępnienie wybranych gier własnych i z wydawnictwa w usłudze Game Pass prowadzonej przez naszego partnera" - dodał.

Spółka przez ostatnie lata i kwartały intensywnie pracowała powiększeniem portfolio produktowego, zarówno w obszarze gier własnych jak i zewnętrznych, z wydawnictwa, podano.

"Zainwestowaliśmy w to masę czasu i dużo pieniędzy. Tylko w I półroczu 2023 roku nakłady na produkcję gier wyniosły prawie 26 mln zł. Kwota za ostatnie 12 miesięcy to 50,7 mln zł, a za ostatnie dwa lata to 88 mln zł. A to jeszcze nie koniec wydatków na ten cel" - powiedział prezes.

Podtrzymał czerwcowe deklaracje, że najbliższe kilka kwartałów będzie kluczowych dla przyszłości spółki.

"Szybkimi krokami zbliżamy się do pierwszych premier, które w naszej ocenie sprawią, że nasze wyniki finansowe wrócą na ścieżkę wzrostu i wyniosą nas na zupełnie inny poziom jako producenta i wydawcę gier komputerowych, tak jak miało to miejsce po premierze „This War of Mine" w 2014 roku i „Frostpunka" w 2017 roku" - powiedział Marszał.

"Od dawna przygotowywaliśmy się, żeby sprostać rosnącej liczbie zadań i obowiązków. Rozbudowaliśmy wszystkie nasze działy z dużym naciskiem na zespoły marketingu, wydawniczy czy business developmentu. Mamy na pokładzie już ponad 280 osób i liczba ta nadal rośnie. Nie jesteśmy już małą spółką grową, jak w momencie debiutu 'This War of Mine' czy średnią, gdy debiutował 'Frostpunk'. Wierzymy, że już za niecały rok wydane projekty 11 but studios potwierdzą nasze nowe, jeszcze większe możliwości, zgodnie z tym co mamy zapisane w naszej strategii i co jest naszą ambicją" - dodał.

Spółka przypomniała, że 6 listopada br. do fanów trafi "The Invincible", czyli tytuł z wydawnictwa, którego producentem jest krakowski Starward Industries. 11 bit studios jest właścicielem 5,99% akcji tego podmiotu. "The Invincible", który powstaje na bazie powieści Stanisława Lema pod tym samym tytułem, zadebiutuje równocześnie w wersji na platformy PC oraz konsole. Również br. na sklepowe półki trafi drugi tytuł z wydawnictwa, czyli "The Thaumaturge", którego producentem jest Fool's Theory. 11 bit studios kontroluje 40% udziałów w tym podmiocie, który specjalizuje się w produkcji gier z gatunku RPG. Do tego gatunku zaliczany też będzie "The Thaumaturge".

Listę debiutów w 2024 roku otworzy, występujący pod kodową nazwą "Projekt N", a w I półroczu 2024 roku na rynek trafią też "Frostpunk 2" oraz "The Alters". Prezes przypomniał też, że w portfolio 11 bit studios są jeszcze "Projekt 8", "Ava" i "Botin", których produkcje zmierzają do finału, ale nadal potrzebują jeszcze kilku kwartałów wytężonej pracy ze strony całej spółki.

11 bit studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w 2015 r. Ma na koncie takie tytuły, jak: "Anomaly", „This War of Mine" i "Frostpunk" 11 bit studios prowadzi też program wydawniczy 11 bit publishing, w ramach którego, wydała m.in. gry "Moonlighter" i "Children of Morta".

(ISBnews)