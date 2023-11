Fabrity odnotowało 9,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2023 r. wobec 1,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 1,9 mln zł wobec 0,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 17,8 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 13,34 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 10,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej wobec 22,28 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 49,32 mln zł w porównaniu z 38,33 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 6,14 mln zł wobec 5,42 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Trzeci kwartał 2023 r. to również okres bardzo dobrych wyników Grupy z działalności kontynuowanej, uzyskanych dzięki szybkiemu rozwojowi spółki zależnej Fabrity sp. z o.o. Skonsolidowane przychody operacyjne za 9 miesięcy wzrosły o 32% do kwoty 44,7 mln zł, a skonsolidowane przychody ogółem osiągnęły kwotę 49,3 mln i dynamikę r/r blisko 29%. W okresie sprawozdawczym Grupa Fabrity odnotowała również wyższy wynik operacyjny, który kształtował się na poziomie 4,4 mln zł w porównaniu do 3,4 mln zł za okres pierwszych 9 miesięcy roku ubiegłego. W obecnej strukturze Grupy niemal całość wyników należy przypisać do spółki zależnej Fabrity Sp. z o.o." - czytamy w raporcie kwartalnym.

"Wynik netto spółki PerfectBot został ujęty w sprawozdaniu skonsolidowanym metodą praw własności w kwocie - 0,4 mln zł, co wynika z uwzględnienia 50-procentowego udziału Grupy Kapitałowej Fabrity Holding w kapitale tej spółki" - podano.

Grupa podała też, że w III kw. 2023 r. spółka zależna Fabrity Sp. z o.o. osiągnęła rekordowe przychody na poziomie 17,4 mln zł, co stanowi wzrost o 2,2 mln zł (+14,4%) kw/kw oraz o 4,6 mln zł (+35,7%) r/r. Kwartalny wynik EBIDTA również był najwyższy w historii działalności spółki: 2,1 mln zł oznacza wzrost o 1 mln zł (+94%) kw/kw oraz o 0,9 mln zł (+71%) r/r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 8,08 mln zł wobec 12,67 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Fabrity (do sierpnia 2023 roku Grupa K2) dostarcza kompleksowe rozwiązania i usługi w obszarach transformacji cyfrowej i marketingu digitalowego, oparte o zaawansowaną analitykę i tworzenie rozwiązań software. Działalność Grupy jest zdywersyfikowana - obok spółki holdingowej działają trzy jednostki biznesowe w ramach dwóch segmentów operacyjnych: software i marketing oraz spółka PerfectBot, w której Fabrity Holding posiada 50% udziałów. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)