Polska Grupa Fotowoltaiczna (PGF) odnotowała 6,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 16,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 4,55 mln zł wobec 13,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 240,33 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 35,94 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 8,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 153,08 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 657,47 mln zł w porównaniu z 35,94 mln zł rok wcześniej.

"W kolejnych kwartałach bieżącego roku istotny wpływ na wyniki finansowe grupy będzie miała sytuacja gospodarcza w kraju, poziom inflacji, koszty energii elektrycznej oraz dostęp spółek z grupy do kapitału zewnętrznego. Zarząd spółki cały czas obserwuje niestabilność otoczenia makroekonomicznego, w tym dużą zmienność na rynku surowców i komponentów do produkcji. Jednocześnie widoczne jest spowolnienie inwestycji krajowych i obniżenie oczekiwanego wzrostu gospodarczego w bieżącym roku. Wskazane czynniki negatywnie wpływają na rentowność grupy i mogą przyczynić się do pogorszenia wyniku finansowego grupy w perspektywie kolejnego kwartału" - czytamy w sprawozdaniu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 15,28 mln zł wobec 185,55 mln zł straty rok wcześniej.

PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna sukcesywnie rozbudowuje grupę kapitałową i kompetencje w branży energii odnawialnych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW. Jej największym akcjonariuszem jest singapurski inwestor 2ND Square.

