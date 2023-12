Pepco Group spodziewa się zwiększenie marży brutto w roku obrotowym 2024 (rozpoczętym 1 października 2023) wobec poziomu 40,1% uzyskanego w ub.r., planuje też otworzyć w nowym r.obr. ponad 400 sklepów, podała spółka.

"Marża brutto na poziomie 40,1% w całym roku, przy czym spodziewane jest jej zwiększenie w roku obrotowym 2024 wraz ze spadkiem inflacji po stronie kosztów wytworzenia" - czytamy w komunikacie.

"Wybiegając myślami w przyszłość do 2024 r., pragnę zauważyć, że pomimo spodziewanej kontynuacji krótkoterminowych wyzwań sprzedażowych w całej branży, spoglądamy w nadchodzący rok z ostrożnym optymizmem ze względu na niedawno opublikowane dane wskazujące na spodziewane złagodzenie niektórych źródeł presji na budżety gospodarstw domowych, szczególnie w Europie Środkowo-Wschodniej. Spodziewamy się również poprawy marży brutto w trakcie roku, a nawet już teraz dostrzegamy zachęcające sygnały w tym zakresie" powiedział prezes wykonawczy Pepco Group Andy Bond, cytowany w komunikacie.

Bond podkreślił, że Grupa szczyci się wiodącą na rynku ofertą dla klientów, silnym bilansem i odporną na zawirowania strukturą przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, co stanowi solidną podstawę do jej dalszej działalności.

"Szanse biznesowe na naszych głównych rynkach są wciąż duże, dlatego zamierzamy je wykorzystywać w bardziej ukierunkowany sposób, kładąc większy nacisk na kapitały, zyski i wolne przepływy pieniężne, rozwijając w ten sposób naszą działalność zgodnie z założeniami naszej odnowionej strategii" - dodał prezes wykonawczy.

Pepco Group podało w komunikacie, że marża zysku brutto stanowiła wyzwanie, ponieważ spadła o 0,7 punktu proc. r/r do 40,1%, wpływając na rentowność w ciągu roku.

"W wyniku naszego stosunkowo długiego cyklu zakupowego asortymentu odzieży i produktów powszechnego użytku, na sprzedaż produktów w całym roku obrotowym 2023 nadal wpływały wysokie ceny frachtu i surowców, produkty zostały zakupione kilka miesięcy temu, kiedy koszty materiałów wejściowych były na historycznych szczytach. Ponadto niekorzystne stawki hedgingowe w ujęciu rok do roku zostały tylko częściowo skompensowane przez zmianę cen. Wynikało to ze strategicznej decyzji o utrzymaniu wiodącej pozycji cenowej w zakresie podstawowych pozycji cenowych w Pepco, co stanowi czynnik, który nasi klienci doceniają w obecnych trudnych czasach" - napisano w komunikacie.

Spółka podała, że w nowym roku obrotowym spodziewane jest "otwarcie co najmniej 400 nowych sklepów netto we wszystkich formatach w roku obrotowym 2024 - największa ich liczba dotyczyć będzie sieci Pepco".

Łączna liczba sklepów na koniec roku obrotowego 2023 wyniosła 4 629, tj. zwiększyła się o 668 nowych sklepów netto, co oznacza wzrost o 16,9% r/r, będący w przeważającej mierze skutkiem wzrostu w ramach sieci Pepco.

Grupa Pepco powstała w 2015 roku i składa się z sieci detalicznych Pepco, Dealz i Poundland. Spółka zadebiutowała na GPW w 2021 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

