Ailleron odnotował 3,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2023 r. wobec 5,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk netto ogółem wyniósł 8,99 mln zł wobec 13,76 mln zł rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 5,95 mln zł wobec 18,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 126,22 mln zł w IV kw. 2023 r. wobec 119,98 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W całym 2023 r. spółka miała 4,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 13,23 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 466,8 mln zł w porównaniu z 410,08 mln zł rok wcześniej. Zysk netto ogółem wyniósł w 2023 roku 22,64 mln zł wobec 38,55 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 56,19 mln zł wobec 64,73 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Koniunktura na rynku powodowała, że w większym stopniu materializował się scenariusz redukcji wydatków inwestycyjnych u klientów, co w konsekwencji wpłynęło na generowane przychody i wyniki Grupy" - skomentował członek zarządu i CFO Tomasz Król, cytowany w komunikacie.

Reklama

Na wyniki raportowanego okresu miały wpływ koszty zdarzeń jednorazowych związanych z ujętymi w sprawozdaniu finansowym rezerwami i odpisami, z uwagi na złożone oświadczenie o wypowiedzeniu umowy z Bankiemi Pekao SA. Pod koniec IV kwartału Ailleron złożył pozew przeciwko Pekao o zapłatę kwoty ok. 44,2 mln zł. Niezależnie od faktu złożenia pozwu Ailleron podtrzymuje wolę polubownego rozwiązania sporu, podano.

"2023 rok naznaczony był licznymi wydarzeniami generującymi niepewność. Zniechęcało to inwestorów i firmy do ryzyka, w efekcie widać było ochłodzenie na rynku. Sytuacja geopolityczna również nie była sprzyjająca. To wszystko pośrednio wpływało na budżety i planowane przyszłe realizacje. Również rynek startupów zanotował znaczne spowolnienie. Banki z kolei znalazły się pod presją znalezienia sposobów na zwiększenie zysków w kontekście wolniejszego wzrostu. Według szacunków w ubiegłym roku wydatki banków na IT wzrosły o około 6%, a w tym roku budżety mogą wzrosnąć jedynie o 4% ze względu na presję na marże" - dodał Król.

W segmencie FinTech raportowany poziom zrealizowanych przychodów w 2023 roku był na wyższym poziomie niż w okresie 2022 roku i wyniósł 73,7 mln zł (wzrost o 15% r/r). W okresie tym nastąpiła korekta przychodów i aktywów obejmująca należności handlowe oraz aktywa kontraktowe, co było związane z wypowiedzeniem umowy z Bankiem Pekao SA. Porównując przychody z wyłączeniem, FinTech osiągnął wzrost r/r o ok. 15,7 mln zł (co daje dynamikę na poziomie 27%). Eliminując z wyników negatywny wpływ realizowanego kontraktu w postaci kosztów projektu po stronie zespołu wdrożeniowego (bowiem wszelkie przychody z tego kontraktu uległy już odpisaniu) oraz jednorazowy odpis na należności, osiągnięty wynik na poziomie segmentu Finetch byłby lepszy o 7,7 mln zł i osiągnąłby poziom dodatni około 0,5 mln zł, podano także.

Grupa Software Mind odpowiadająca w ramach Grupy za segment Technology Services narastająco za cztery kwartały 2023 roku zaraportowała sprzedaż na poziomie ok. 390,5 mln zł, co oznacza wzrost o 13% w stosunku do 2022 roku (344,4 mln zł). W efekcie zysk operacyjny wyniósł niemal 48,9 mln zł. Oznacza to, że Technology Services w porównaniu do roku poprzedniego osiągnęło niższą o 3 pkt procentowe marżę operacyjną. Pomimo przeprowadzonych akwizycji Grupa Software Mind ma bardzo mocną sytuację bilansową - środki pieniężne na koniec roku to ok. 110 mln zł (a dług netto +46 mln zł).

"Cyfryzacja różnych dziedzin naszego życia będzie tylko przyspieszać i obejmować kolejne dziedziny gospodarki. Nadążenie za galopującymi zmianami wymaga, i będzie wymagać, niesamowitych umiejętności wielu inżynierów oprogramowania, a co za tym idzie, długoterminowy trend związany z działalnością Grupy jest, i w najbliższej przyszłości będzie, pozytywny. Chwilowe spowolnienie w branży IT, które obserwujemy w ostatnich miesiącach, jest można powiedzieć naturalnym cyklem. Przechodziliśmy już takie sytuacje wiele razy. Warto ten czas wykorzystać na przegrupowanie, korektę kursu zgodnie, z którym działamy i przygotowanie się do obsłużenia kolejnej rewolucji, która dzieje się na naszych oczach - rewolucji związanej z szeroko pojętą sztuczną inteligencją. W wielu branżach człowiek jest i pozostanie niezbędnym ogniwem ale wsparty nowoczesnymi rozwiązaniami informatycznymi będzie w stanie osiągnąć dużo więcej niż do tej pory było możliwe. Cyfryzacja i automatyzacja tradycyjnych operacji tak naprawdę dopiero się zaczęła więc firmy IT będą w dalszym ciągu dynamicznie się rozwijać odpowiadając na rosnące potrzeby" - podsumował prezes Software Mind, wiceprezes Ailleron Grzegorz Młynarczyk.

W ujęciu jednostkowym strata netto w całym 2023 r. wyniosła 14,63 mln zł wobec 6,92 mln zł straty rok wcześniej.

Ailleron specjalizuje się w budowaniu produktów i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Produkty skierowane są zarówno do szeroko pojętego sektora finansowego, jak i telekomunikacyjnego. Spółka jest notowana na GPW; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)