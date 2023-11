Ailleron odnotował 1,66 mln zł skonsolidowanej straty netto ogółem w III kw. 2023 r. wobec 12,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Skonsolidowana strata netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła odpowiednio: 3,93 mln zł wobec 5,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 7,87 mln zł wobec 15,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 114,35 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 111,7 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Trzeci kwartał był pełen wyzwań, ale nawet pomimo trudnego otoczenia rynkowego - spowolnienia w branży IT i mocnego kursu złotego - wypracowaliśmy solidne wyniki finansowe. O skuteczności naszych działań świadczy coraz silniejsza pozycja dwóch kluczowych segmentów: Technology Services i FinTech. Każdy z tych obszarów odpowiada na obecne potrzeby klientów, co pozwoliło nam na osiągnięcie przewidywalnych przychodów - po trzech kwartałach br. wypracowaliśmy blisko 340,6 mln zł przychodów skonsolidowanych. Przychody Technology Services w trzecim kwartale (94,1 mln zł) liczone w PLN są porównywalne r/r, pomimo odczuwalnej presji na marżę operacyjną przez mocny kurs złotego i sytuację rynkową. Z kolei segment FinTech bez uwzględnienia przychodów z kontraktu Pekao, rósł dynamicznie w trzech pierwszych kwartałach z 40,1 mln zł w 2022 r. do 49,6 mln zł w 2023 r. (+24%), a w samym trzecim kwartale 2023 r. wzrost ten przyśpieszył do 32% (z 15,1 do 19,9 mln zł). Osiągnięte wyniki finansowe poświadczają, że sytuacja ekonomiczno-finansowa Grupy Ailleron jest stabilna, a działalność gospodarcza jest rentowna. Nadal dominuje sprzedaż eksportowa przy coraz wyższej dynamice sprzedaży" - skomentował członek zarządu i CFO Ailleron Tomasz Król, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

"Trzeba zauważyć, że sytuacja walutowa na przestrzeni ostatnich miesięcy była wyjątkowo niepewna i stanowiła wyzwanie dla wyników Grupy. Z podobnymi zdarzeniami mierzył się prawie każdy polski biznes, którego przychody w znacznej części pochodzą z eksportu. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że Grupa posiada kredyt walutowy, którego kwartalna wycena, przy niemal szczytowych poziomach kursu EUR na koniec września, wpłynęła ujemnie na osiągnięty wynik netto Grupy. Sytuacja finansowa i płynnościowa Grupy Ailleron jest stabilna. Większość klientów reguluje swoje należności terminowo, przez co nie posiadamy zatorów płatniczych i nie odnotowujemy problemów z płynnością finansową. Wypłaciliśmy w tym roku również rekordową dywidendę ponad 12,3 mln zł" - dodał Król.

Reklama

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 13,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 24,79 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 340,58 mln zł w porównaniu z 290,1 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł odpowiednio: 0,72 mln zł wobec 7,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Znormalizowany wynik EBITDA po III kwartałach br. wyniósł blisko 51,5 mln zł (wzrost o ok. 22% r/r).

Zysk netto Grupy Ailleron (z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych) wyniósł za pierwsze trzy kwartały 24,5 mln zł w porównaniu do 28,5 mln zł w analogicznym okresie 2022 roku (spadek o 14% r/r). Spadek zysku netto wynika głównie z ponoszonych wyższych kosztów finansowych związanych z obsługą finansowania zewnętrznego, jakie Software Mind zaciągnął w celu sfinansowania projektów M&A (wzrost r/r stawki referencyjnej EURIBOR) oraz z wpływu wyceny bilansowej sald denominowanych w walutach obcych z uwagi na niemal szczytowy w tym roku poziom kursów USD i EUR na dzień bilansowy, wyjaśniono.

"Raportowana strata operacyjna segmentu FinTech po III kwartałach 2023 roku wyniosła 4,9 mln zł. W związku z wypowiedzeniem umowy z Bankiem Pekao S.A. nastąpiła korekta przychodów i aktywów w wysokości blisko 3 mln zł, obejmująca należności handlowe oraz aktywa kontraktowe. Wynik operacyjny za dziewięć pierwszych miesięcy 2023 roku był nadal obciążony kosztami projektu (obejmującego koszty zespołu) w ramach Corporate Banking dla Banku Pekao S.A. (5,9 mln zł). Dodatkowo w ramach trzeciego kwartału Ailleron dokonał odpisu na należności wątpliwe, które wprost obciążają wynik segmentu FinTech. Eliminując z wyników negatywny wpływ realizowanego kontraktu w części Corporate w postaci kosztów projektu (5,9 mln zł) oraz odpis na należności wątpliwe (0,9 mln zł), osiągnięty wynik na poziomie segmentu FinTech byłby lepszy o 6,7 mln zł i osiągnąłby poziom dodatni na poziomie około 1,8 mln zł" - wymieniono także.

Operujący w ramach Grupy Software Mind segment Technology Services po III kwartałach br. pomimo trudnego otoczenia rynkowego wypracował sprzedaż na poziomie ok. 289,2 mln zł, co oznacza wzrost o 19% r/r. Efekt konsolidacji akwizycji, jakie były realizowane przez Software Mind, jest ujęty w wynikach dopiero od marca 2022 roku. Zysk operacyjny po III kwartałach 2023 roku wyniósł 39,9 mln zł, w porównaniu do niemal 37 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Sam trzeci kwartał był nieco słabszy marżowo z uwagi na brak chociażby rozliczeń kontraktów długoterminowych w segmencie Amplitiv (obejmującym klientów telekomunikacyjnych), jaki miał miejsce w II kwartale 2023 roku. Segment Technology Services osiąga stabilne wyniki i generuje istotny poziom gotówki - na koniec III kwartału to poziom ok. 103 mln zł (gotówka netto ok. 28,3 mln zł), czytamy dalej.

Już blisko 75% przychodów grupy pochodzi z rynków zagranicznych. W III kwartale 2023 roku sprzedaż eksportowa wyniosła ponad 251,6 mln zł i osiągnęła dynamikę blisko 14% r/r. Grupa Ailleron świadczy usługi łącznie dla ponad 200 klientów w 40 krajach i zatrudnia ponad 1500 specjalistów w Europie, Stanach Zjednoczonych i Ameryce Południowej, podsumowano.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2023 r. wyniosła 10,71 mln zł wobec 6,48 mln zł straty rok wcześniej.

Ailleron specjalizuje się w budowaniu produktów i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Produkty skierowane są zarówno do szeroko pojętego sektora finansowego, jak i telekomunikacyjnego. Spółka jest notowana na GPW; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)