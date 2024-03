Scanway odnotowało 2,21 mln zł straty netto w 2023 r. wobec 0,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 2,19 mln zł wobec 0,27 mln zł zysku rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła 1,49 mln zł wobec 0,45 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Przychody ogółem sięgnęły 7,01 mln zł w 2023 r. wobec 3,59 mln zł rok wcześniej (w tym Industry: 5,44 mln zł wobec 1,89 mln zł; Space: 1,57 mln zł wobec 1,7 mln zł).

Przychody ze sprzedaży liczone są jako suma przychodów netto ze sprzedaży oraz pozostałych przychodów operacyjnych, które zawierają w sobie dotacje, głównie na projekt PIAST i EagleEye w ramach działalności kosmicznej, wyjaśniono.

"W roku 2023 spółka zwiększyła dywersyfikację w ramach obu linii biznesowych, tj. w ramach działalności kosmicznej główne projekty to PIAST oraz EagleEye, a także szereg projektów komercyjnych dla klientów z branży NewSpace z całego świata, natomiast projekty dla przemysłu obejmują systemy wizyjne dla klientów z branży (według wartości projektów) opakowań, samochodowej, spożywczej i pozostałych" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Prezes Jędrzej Kowalewski zwrócił uwagę, że miniony rok był dla Scanway przełomowy - spółka zrealizowała własną misję kosmiczną w postaci satelity STAR VIBE, który dostarcza najlepsze uzyskane dotąd przez polskie instrumenty satelitarne zdjęcia z kosmosu.

"Sukces misji miał również duży wpływ na wzrost zainteresowania naszą ofertą produktową, co przełożyliśmy na kolejne istotne kontrakty – nie tylko z rynku europejskiego. Budujemy bliskie relacje w ramach kilku równolegle prowadzonych porozumień z których warto wymienić australijską firmę AICRAFT, niemiecki Marble Imaging czy Nara Space Technology z Korei Płd. Odzwierciedla to globalny charakter organizacji jaką stał się Scanway, rosnąc na przestrzeni 2023 roku blisko dwukrotnie pod względem przychodów ogółem do 7 mln zł, rozbudowując kadrę o kilkunastu światowej klasy ekspertów i znacznie zwiększając przestrzeń biurową oraz laboratoryjną w wyniku zmiany siedziby w ostatnich miesiącach. Większa przestrzeń jest ważna nie tylko dla nas, ale także dla naszych partnerów, którzy zainteresowani są budowaniem z nami całych konstelacji, składających się od kilku do nawet dwustu satelitów. Jesteśmy bardzo dobrze spozycjonowani do wykorzystania wzrostowych perspektyw jakie identyfikujemy w obydwu naszych liniach biznesowych - Space oraz Industry" - skomentował Kowalewski, cytowany w komunikacie.

Przepływy z działalności operacyjnej wyniosły 0,2 mln zł, a środki pieniężne na 31 grudnia 2023 osiągnęły poziom 4,4 mln zł, podano także.

Scanway to firma, która rozwija i komercjalizuje dwie linie biznesowe: produkty dla sektora kosmicznego (instrumenty optyczne do obserwacji Ziemi i autodiagnostyki satelitów) oraz dla przemysłu (systemy wizyjne). Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w 2023 r.

