AC SA odnotowało 28,48 mln zł jednostkowego zysku netto w 2023 r. wobec 36,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 31,49 mln zł wobec 43,43 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 43,59 mln zł wobec 56,14 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Jednostkowe przychody ze sprzedaży sięgnęły 260,02 mln zł w 2023 r. wobec 270,46 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 260 mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych w roku poprzedzającym o 3,9%. [...] Zysk netto w 2023 r. osiągnął wartość 28,5 mln zł i był niższy od zysku netto 2022 r. o 7,9 mln zł. Istotne umocnienie PLN, jak też widoczny gwałtowny wzrost cen materiałów używanych do produkcji i opakowań, jak i występujące jeszcze problemy z ich dostępnością, wzrosty wynagrodzeń i innych czynników produkcji wywarły znaczną presję na ponoszone przez nas koszty, które tylko częściowo byliśmy w stanie przenieść na odbiorców. Miało to negatywny wpływ na zrealizowaną marżę, która spadła z poziomu 31,6% w 2022 r. do 27,8% w 2023 r. Jest to widoczne w szybszym wzroście kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów (dynamika 101,4%) przy ujemnej dynamice przychodów ze sprzedaży (96,1%). Negatywny wpływ na wyniki miało umocnienie w 2023 r. średniego kursu PLN względem EUR i USD, w których rozliczana jest sprzedaż eksportowa. W konsekwencji tych czynników wynik brutto na sprzedaży spadł o 13,1 mln zł, a po niewielkim wzroście kosztów operacyjnych, m.in. jako skutek wysokiej inflacji i w wyniku wzrostu kosztów wynagrodzeń, wynik na sprzedaży spadł o 13,7 mln zł w stosunku do roku ubiegłego. Zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł 43,6 mln zł i był niższy od wyniku osiągniętego w porównywalnym okresie 2022 r. o 12,6 mln zł" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Działalność AC SA opiera się przede wszystkim na sprzedaży samochodowych instalacji gazowych. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 roku. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 270,46 mln zł w 2022 r.

Reklama

(ISBnews)