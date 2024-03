Quercus TFI odnotował 30,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 14,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 24,74 mln zł wobec 14,94 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 27,81 mln zł wobec 19,25 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności opercynej sięgnęły 118,46 mln zł w 2023 r. wobec 93,07 mln zł rok wcześniej.

"Grupa Quercus TFI S.A. osiągnęła w 2023 r. przychody z działalności operacyjnej na poziomie 118,5 mln zł i zysk netto 31 mln zł (przed rokiem - odpowiednio - 93,1 mln zł i 14,1 mln zł). Kurs akcji Quercus TFI S.A. na koniec 2023 r. wyniósł 5,8 zł, co w porównaniu z notowaniami na koniec 2022 r. (3,2 zł) oznaczało istotny wzrost, wpisujący się w ogólny rynkowy trend. W nowy rok wchodzimy nadal z optymizmem, acz jest on nieco ostrożniejszy niż 12 miesięcy temu. Zakładamy kontynuację pozytywnych tendencji na rynkach akcji w pierwszych miesiącach 2024 r. Zarówno WIG, jak i S&P500, oczywiście z korektami po drodze, mogą osiągnąć nowe rekordy wszechczasów" - napisał prezes Sebastian Buczek w liście do akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 29,25 mln zł wobec 12,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest przede wszystkim do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.

