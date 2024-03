Answear.com odnotował 20,21 mln zł jednostkowego zysku netto w 2023 r. wobec 25,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 40 mln zł wobec 48,74 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 56,49 mln zł wobec 61,76 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 260,06 mln zł w 2023 r. wobec 973,45 mln zł rok wcześniej.

"Miniony rok był okresem pełnym wyzwań z racji na wymagającą sytuację makroekonomiczną oraz geopolityczną. W ostatnim okresie musieliśmy się też zmierzyć z wieloma innymi przeciwnościami, z którymi poradziliśmy sobie bardzo dobrze, o czym świadczy wzrost naszego biznesu o ponad 29% r/r, co stawia to nas wśród najszybciej rosnących fashion e-commerce w Europie zostawiając daleko w tyle konkurencje" - skomentował prezes Krzysztof Bajołek, cytowany w komunikacie.

"W minionym roku Answear.com odnotował wzrost przychodów o 29% r/r do 1,26 mld zł, marża brutto zwiększyła się o 28% r/r do 500 mln zł. Z kolei rentowność spółki była obciążona kosztami związanymi z rozwojem oraz integracją przejętych brandów pod jedną marką PRM. W efekcie EBITDA wyniosła 57 mln zł, co oznacza spadek o 8,5% r/r. Warto dodać, iż na poziomie EBITDA marka PRM osiągnęła ujemny wynik w kwocie -11,5 mln zł, EBITDA Answear.com z wyłączeniem marki PRM wzrosła o 10% r/r. do 68 mln zł. Świadczy to o dobrej kondycji biznesu samego Answear.com mimo wymagających warunków rynkowych" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W 2023 r. Answar.com dokonał strategicznej decyzji, przejmując dwa brandy PRM i Sneakerstudio w ramach ZCP Fashion Trends Group. Jak podkreślił prezes w liście dołączonym do raportu, była to dla spółki istotna transakcja, ponieważ umożliwiła jej wejście "w całkiem nowy perspektywiczny i dynamicznie rosnący" segment luxury-street wear oraz dotarcie do nowej grupy docelowej.

"Rok 2023 traktujmy jako inwestycję w markę PRM. Co oczywiście wiązało się z poniesieniem kosztów i obciążeniem naszego wyniku. Spodziewamy się jednak znaczących korzyści w przyszłych okresach, z racji na segment premium, w którym występują wysokie marże i rentowność transakcji. Pierwsze efekty naszych działań są już widoczne, sprzedaż PRM w IV kw. 2024 r. zwiększyła się 2-krotnie kw/kw i wyniosła 24 mln zł" - dodał wiceprezes ds. finansowych Jacek Dziaduś.

Answear.com to założony w 2011 roku e-commerce zajmujący się sprzedażą markowej odzieży, obuwia oraz akcesoriów. Sprzedaż jest zdywersyfikowana geograficznie, a żaden z rynków nie stanowi więcej niż 30% udziału w całkowitych przychodach spółki. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2021 r.

