Lokum Deweloper odnotował 138,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 57,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 171,52 mln zł wobec 109,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 451,31 mln zł w 2023 r. wobec 366,74 mln zł rok wcześniej.

"Osiągnięte w 2023 roku przychody w porównaniu do 2022 roku były wyższe o 23,1% i wyniosły 451 308 tys. zł, co było możliwe dzięki rozpoznaniu w wyniku 774 lokali (w okresie porównywalnym, tj. w roku zakończonym 31 grudnia 2022 roku, było to 727 lokali). Wynik ten jest ściśle skorelowany z harmonogramem realizacji poszczególnych inwestycji. Potencjał rozpoznań w 2023 roku wynosił 1 300 lokali i został zrealizowany w 60%. Na ten wynik wpływ miały m.in. wysokie stopy procentowe, które podnoszą koszty kredytów hipotecznych, co nadal stanowi hamulec przy ich zaciąganiu. W 2023 roku grupa kapitałowa sprzedała grunt przeznaczony na realizację etapu IV osiedla Lokum Vista. Zysk na tej transakcji został wykazany w pozostałych przychodach operacyjnych. Powyższe zdarzenia umożliwiły osiągnięcie marży zysku netto przypadającego akcjonariuszom podmiotu dominującego na poziomie przekraczającym 30%" - czytamy w raporcie rocznym.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 168,73 mln zł wobec 58,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Lokum Deweloper to deweloper mieszkaniowy z Wrocławia, działający także na rynku krakowskim. W 2015 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW. W 2022 r. sprzedała 435 lokali.

