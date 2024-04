Develia odnotowała 275,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 230,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Skorygowany zysk netto wyniósł odpowiednio: 292,53 mln zł wobec 237,89 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk netto został skorygowany o sumę przeszacowań netto z tytułu nieruchomości inwestycyjnych i zapasów - przychody/koszty finansowe z tytułu wycen zobowiązań finansowych w EUR - podatek odroczony utworzony od korygowanych pozycji (odpowiednio ROE i EBITDA), wyjaśniono w komunikacie poświęconym wynikom.

Zysk brutto ze sprzedaży ogółem wyniósł w ub.r. 483,1 mln zł wobec 361,97 mln zł zysku rok wcześniej, zaś z segmencie deweloperskim: 465,98 mln zł wobec 334,98 mln zł zysku rok wcześniej; w segmencie komercyjnym:

Zysk operacyjny wyniósł 329,59 mln zł wobec 289,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk EBITDA wyniósł 332,54 mln zł wobec 291,24 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 355,54 mln zł wobec 292,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 607,83 mln zł w 2023 r. wobec 1 067,92 mln zł rok wcześniej.

"W 2023 r. osiągnęliśmy najwyższą w historii spółki liczbę przekazań mieszkań, co pozytywnie przełożyło się na wyniki finansowe. Wypłacona inwestorom dywidenda w wysokości 179 mln zł nie wpłynęła negatywnie na możliwość rozwoju spółki, co widać po dynamicznym zwiększaniu skali działalności Develii w 2023 r. Bardzo dobra sytuacja płynnościowa zapewnia nam duże możliwości inwestycyjne i elastyczność w reagowaniu na kolejne szanse rynkowe w nadchodzących miesiącach" - skomentował wiceprezes Paweł Ruszczak, cytowany w komunikacie.

Na koniec 2023 r. Develia posiadała 703,4 mln zł gotówki i krótkoterminowych aktywów finansowych w porównaniu do 481,6 mln zł na koniec 2022 r., a zobowiązania finansowe wyniosły 883,9 mln zł w porównaniu z 583,9 mln zł na koniec 2022 r.

"Rok 2023 był dla Develii rekordowy zarówno pod względem wyników sprzedaży, jak i finansowych. Znaleźliśmy nabywców na 2674 lokale i przekazaliśmy klucze do 2751 mieszkań, z nawiązką spełniając cele, jakie wyznaczyliśmy na 2023 r. Przejęcie 100% udziałów polskich spółek Nexity i zwiększenie sprzedaży mieszkań o ponad 60% umocniło pozycję Develii w czołówce największych deweloperów w Polsce" - powiedział prezes Andrzej Oślizło.

"W minionym roku konsekwentnie kontynuowaliśmy realizację strategii dezinwestycji obiektów komercyjnych i jesteśmy coraz bliżej osiągnięcia celu. Sprzedaliśmy warszawski biurowiec Wola Retro i podpisaliśmy przedwstępną umowę sprzedaży Arkad Wrocławskich, które są ostatnim budynkiem komercyjnym w portfolio Develii. Podjęliśmy także działania, które pozwolą nam zwiększyć zaangażowanie w segmencie PRS. Wspólnie z naszym partnerem w 2023 r. uruchomiliśmy platformę do zarządzania najmem, z kolei na początku tego roku podpisaliśmy umowę joint venture, w ramach której w roli dewelopera zrealizujemy obiekt zamieszkania dla studentów. To był dla naszego zespołu intensywny, ale jednocześnie bardzo udany rok, co odzwierciedlają prezentowane wyniki" - dodał prezes.

W 2023 r. Develia sprzedała 2674 lokale na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych wobec 1636 lokali w 2022 r., czyli o 63% więcej. Największą roczną sprzedaż deweloper odnotował w projektach: Aleje Praskie, Krakowska Vita, Lizbońska, Ursynów#22 w Warszawie, Orawska i Ślężna Vita we Wrocławiu, Centralna Park i Grzegórzecka 77 w Krakowie, Via Flora w Gdańsku oraz Ceglana Park w Katowicach, podano w komunikacie.

W minionym roku Develia wprowadziła do sprzedaży i rozpoczęła budowę 2858 lokali, czyli o ponad 60% więcej niż w 2022 r. Spółka osiągnęła ten wynik dzięki dużemu, zdywersyfikowanemu bankowi gruntów, silnej pozycji finansowej oraz wysokiemu popytowi ze strony nabywców, który był pobudzony m.in. przez program "Bezpieczny kredyt 2%".

"W lipcu 2023 r. Develia sfinalizowała umowę dotyczącą nabycia 100% udziałów polskich spółek zależnych od Nexity, francuskiej firmy deweloperskiej, za 100 mln euro. Dzięki przejęciu Develia zwiększyła liczbę mieszkań w budowie o ok. 1400 oraz bank ziemi o ok. 2200 lokali w Warszawie i Krakowie, które są dla spółki miastami najbardziej atrakcyjnymi z perspektywy biznesowej, oraz w Poznaniu, gdzie deweloper nie prowadził wcześniej działalności. Transakcja została sfinansowana kredytem i ze środków własnych" - przypomniano także w materiale.

W 2023 r. Develia zwiększała bank ziemi, który pozwoli spółce w kolejnych miesiącach i latach uruchamiać nowe projekty. Deweloper podpisał w sumie 20 umów przyrzeczonych i przedwstępnych na zakup gruntów, które umożliwią wybudowanie blisko 2 tys. mieszkań o łącznej powierzchni ponad 110 tys. m2. Tym samym, uwzględniając grunty przejęte w ramach transakcji z Nexity, na koniec 2023 r. Develia dysponowała działkami umożliwiającymi wybudowanie ponad 10 tys. mieszkań, podsumowano.

"Zgodnie z założeniami strategii, Develia w minionym roku dalej redukowała swoje zaangażowanie w segmencie komercyjnym. W kwietniu 2023 r. grupa sfinalizowała sprzedaż biurowca Wola Retro w Warszawie. Wartość transakcji wyniosła 69,3 mln euro, a nabywcą był fundusz inwestycyjny zarządzany przez Adventum Group" - napisano także w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 410,3 mln zł wobec 294,82 mln zł zysku rok wcześniej.

Develia to jeden z największych deweloperów w Polsce, realizujący inwestycje mieszkaniowe oraz komercyjne w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku, Łodzi i Katowicach. Od 2007 r. Develia (poprzednio LC Corp) jest spółką notowaną na GPW; wchodzi w skład indeksu mWIG40. W 2022 r. firma wypracowała 1 067,9 mln zł przychodów ze sprzedaży.

