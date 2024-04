VRG odnotowało 49,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2023 r. wobec 47,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 44,36 mln zł wobec 42,07 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 77,44 mln zł wobec 70,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 402,29 mln zł w IV kw. 2023 r. wobec 369 mln zł rok wcześniej.

W całym 2023 r. spółka miała 101,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 92,96 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 301,69 mln zł w porównaniu z 1 273,95 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 239,36 mln zł wobec 250,35 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Wyniki finansowe Grupy w 2023 roku były pod presją zmian makroekonomicznych (inflacja, wysokie stopy procentowe), niekorzystnie wpływających na zachowania konsumentów, słabszym od oczekiwanego przyjęciem przez klientów części kolekcji odzieżowych w markach zarządzanych przez spółkę, co spowodowało niski wzrost przychodów w stosunku do zeszłego roku, jak również spadek wyniku operacyjnego. Dodatnie różnice kursowe w 2023 roku w stosunku do roku poprzedniego, poprawiły wynik Grupy" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Przychody ze sprzedaży segmentu odzieżowego

Przychody ze sprzedaży segmentu odzieżowego w IV kwartale 2023 roku wyniosły 173 mln zł i były o 0,6% niższe r/r, zaś w całym 2023 r. wyniosły 592,8 mln zł i były o 8,5% niższe w ujęciu rocznym.

"Spadek sprzedaży był spowodowany m.in. czynnikami makroekonomicznymi (wysoka inflacja utrzymująca się w pierwszym kwartale 2023 oraz wysokie ceny dóbr konsumpcyjnych), niekorzystnie wpływającymi na zachowania konsumentów (zmniejszenie się liczby wejść klientów do salonów)" - wskazano w sprawozdaniu.

W 2023 roku spadki były obserwowane zarówno w sieci stacjonarnej, jak i sprzedaży internetowej. Sprzedaż w sieci offline spadła o 6% r/r, natomiast sprzedaż online spadła o 17% r/r. Udział sprzedaży online w przychodach segmentu odzieżowego wyniósł 20% w 2023 roku w porównaniu do 22% udziału sprzedaży online w analogicznym okresie poprzedniego roku.

"W IV kwartale 2023 roku nastąpił spadek o 5% sprzedaży w sieci offline, natomiast w sieci sprzedaży online odnotowano wzrost o 13% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Udział sprzedaży online w przychodach segmentu odzieżowego wyniósł 27% w IV kwartale 2023 roku w porównaniu do 23% udziału sprzedaży online w analogicznym okresie poprzedniego roku. Spadek sprzedaży w sieci stacjonarnej był konsekwencją zmniejszonej liczby wejść w stosunku do IV kwartału 2022 roku" - czytamy dalej.

W 2023 r. marża brutto segmentu odzieżowego wyniosła 56,3%, co oznacza wzrost o 0,9 pkt proc. r/r. W przypadku Vistuli marża spadła o 1,3 pkt proc. r/r do 56,5%, marki Bytom - wzrosła o 0,1 pkt proc. do 58,1%, Wólczanki - wzrosła o 3,7 pkt proc. do 59,2%, zaś Deni Cler Milano - spadła o 0,5 pkt proc. do 63%, wymieniono także.

"W 2023 roku poniesiono stratę operacyjną w wysokości 20,5 mln zł w porównaniu do wygenerowanego zysku 26,3 mln zł w 2022 roku (spadek wyniku o 46,8 mln zł). Natomiast w IV kwartale 2023 roku spółka wypracowała zysk 0,7 mln zł w porównaniu do zysku 12 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego (pogorszenie wyniku o 11,3 mln zł). Pogorszenie się wyniku operacyjnego było przede wszystkim rezultatem niższych przychodów ze sprzedaży, spowodowanych niekorzystną sytuacją makroekonomiczną, słabszym od oczekiwanego przyjęciem przez klientów części kolekcji odzieżowych w markach zarządzanych przez spółkę, przy równoczesnym wzroście kosztów w stosunku do roku poprzedniego. Wynik operacyjny zawiera również odpis na wydatki inwestycyjne związane z zamknięciem salonów Wólczanki o dużym formacie oraz rezerwę na kary umowne w związku z wcześniejszym zakończeniem umów" - napisano też w sprawozdaniu.

Grupa w ramach segmentu odzieżowego wykazała w 2023 roku stratę netto na poziomie 9,2 mln zł w porównaniu do zysku netto 9,2 mln zł w 2022 roku. Natomiast w IV kwartale 2023 roku segment odzieżowy Grupy wypracował zysk netto na poziomie 8,7 mln zł w porównaniu do zysku netto 17,1 mln zł rok wcześniej. Na poprawę wyniku netto w stosunku do wyniku operacyjnego wpłynęło dodatnie saldo z działalności finansowej, a głównie różnice kursowe naliczone od umów najmu powierzchni wg MSSF16, podano także.

Przychody segmentu jubilerskiego

Przychody segmentu jubilerskiego w 2023 roku wyniosły 708,9 mln zł i były wyższe o 13,3% r/r. Natomiast w IV kwartale 2023 roku przychody segmentu jubilerskiego wyniosły 229,3 mln zł i były wyższe o 17,6% r/r).

"Wzrost sprzedaży był efektem utrzymania pozytywnego trendu sprzedaży biżuterii złotej i srebrnej oraz zegarków luksusowych. Pod koniec roku rozpoczęły działalność pierwsze nowe salony zagraniczne na Węgrzech" - czytamy dalej.

W 2023 roku nastąpił wzrost procentowej marży brutto o 0,7 pkt proc. do 52,5%. W IV kwartale 2023 roku marża brutto była na poziomie 52,6%, tj. o 0,9 pkt proc. wyższym niż rok wcześniej.

Zysk netto segmentu jubilerskiego w 2023 roku wyniósł 110,9 mln zł i wzrósł o 32,5% r/r. Natomiast w IV kwartale 2023 roku wyniósł 41,1 mln zł i wzrósł o 36,2% r/r.

"Wzrost zysku netto w 2023 roku (w porównaniu do 2022 roku) był rezultatem dalszego wzrostu sprzedaży (pozytywne trendy sprzedażowe) i poprawy procentowej marży brutto, a w konsekwencji wzrostu zysku brutto ze sprzedaży. Powyższe czynniki zostały wzmocnione pozytywnym wpływem wzrostu przychodów finansowych netto (tj. z uwzględnieniem kosztów finansowych), będących konsekwencją odnotowania dodatnich różnic kursowych" - skomentowano w sprawozdaniu.

Na koniec 2023 roku powierzchnia sprzedaży sieci detalicznej Grupy zwiększyła się o 1% r/r do 52,5 tys. m2. W segmencie odzieżowym powierzchnia zmniejszyła się o 1% do 39,5 tys. m2, natomiast w segmencie jubilerskim powierzchnia wzrosła o 7,2% do 13 tys. m2.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w całym 2023 r. wyniósł 28,19 mln zł wobec 48,36 mln zł zysku rok wcześniej.

VRG specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym. Jej skonsolidowane przychody w 2023 r. wyniosły 1,3 mld zł. Spółka wchodzi w skład indeksu sWIG80.

