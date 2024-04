Grupa VRG planuje wydatki inwestycyjne na ok. 50 mln zł i chce zwiększyć powierzchnię do ok. 53 tys. m2 w 2024 z 52,5 tys. m2 na koniec ub.r., podała spółka.

"Na koniec roku 2024 Grupa planuje prowadzić działalność na około 53 tys. m2 powierzchni handlowej. W tym około 38,6 tys. m2 stanowić będzie powierzchnia sklepów segmentu odzieżowego, a około 14,4 tys. m2 powierzchnia sklepów segmentu jubilerskiego. Planowane wydatki inwestycyjne w 2024 roku spółka szacuje na poziomie ok. 50 mln zł. Będą one przeznaczone na rozwój segmentu odzieżowego i jubilerskiego, a także na otwarcie nowych lub odnowienie istniejących już powierzchni handlowych salonów stacjonarnych marek VRG" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Powierzchnia sieci w sektorach

Na koniec 2023 roku powierzchnia sprzedaży sieci detalicznej Grupy zwiększyła się o 1% r/r do 52,5 tys. m2. W segmencie odzieżowym powierzchnia zmniejszyła się o 1% do 39,5 tys. m2, natomiast w segmencie jubilerskim powierzchnia wzrosła o 7,2% do 13 tys. m2.

"W 2024 roku perspektywy rozwojowe Grupy VRG będą w znacznym stopniu determinowane przez zmieniające się otoczenie makroekonomiczne, które jest obecnie bardziej pozytywne, niż w latach poprzednich" - podkreślono w sprawozdaniu.

"W 2023 roku na skonsolidowany wynik Grupy pozytywny wpływ miał przede wszystkim wynik W.Kruk S.A. Przychody spółki jubilerskiej, realizowały pozytywne dynamiki w każdym z kwartałów. Natomiast wyniki segmentu odzieżowego dalekie od satysfakcjonujących. W 2024 roku Grupa VRG zamierza kontynuować rozwój segmentu jubilerskiego oraz dołożyć wszelkich starań, aby poprawić poziom sprzedaży marek modowych" - zapowiedziano w materiale.

Rozwój Grupy VRG

Dalszy rozwój Grupy będzie budowany przez koncentrację na doskonaleniu działalności operacyjnej, realizacje zmian w markach segmentu odzieżowego nakierowanych na wzrost efektywności i zwiększanie atrakcyjności oferty dla konsumentów (z naciskiem na wiodącą markę Vistula) oraz poszukiwanie możliwości synergii sprzedażowych w ramach portfolio marek Grupy VRG (intensyfikacja działań w obszarze cross-brandingu, sprzedaży i promocji), wymieniono także.

Grupa będzie kontynuować "intensywny rozwój" segmentu jubilerskiego umacniając jego pozycję w Polsce, ale też przez ostrożne działanie na rynkach zagranicznych. Będą one nakierowane na dalszy rozwój sieci dystrybucji i powierzchni handlowej oraz na wzrost przychodów z nowych rynków. W 2024 roku W.Kruk będzie nadal rozwijać własną ofertę biżuteryjną, wprowadzać kolejne kolekcje ambasadorskie i autorskie, zapowiedziano dalej.

"Poza rozwojem oferty produktowej marek, Grupa planuje szereg działań nakierowanych na poprawę wyników segmentu odzieżowego. Wśród głównych inicjatyw należy podkreślić:

• znacząca poprawa przychodów w segmencie odzieżowym;

• ograniczenie lub wycofanie się z projektów biznesowych obarczonych zbyt dużym ryzykiem (jak np. koncept większych sklepów Wólczanka, które negatywnie kontrybuowały do wyniku Grupy);

• wdrożenie planów naprawczych dla trwale nierentownych salonów stacjonarnych;

• optymalizację procesów logistycznych;

• koncentracja na poprawie jakości planowania oraz maksymalizacja działań wspierających jak najlepszą odsprzedaż" - wymieniono w sprawozdaniu.

W 2023 roku spółka rozpoczęła pracę nad projektem, który planuje zakończyć w pierwszej połowie 2024 roku, który ma celu wdrożenie w markach Vistula, Bytom, Wólczanka procesów zmierzających do poprawy zarządzania zapasami w sieci przy wsparciu sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML). Pozwoli to obserwować zmieniającą się sprzedaż w trakcie sezonu i elastycznie reagować na zmiany zgodnie z oczekiwaniami klientów, zapowiedziano także.

VRG specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym. Jej skonsolidowane przychody w 2023 r. wyniosły 1,3 mld zł. Spółka wchodzi w skład indeksu sWIG80.

