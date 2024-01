VRG podjął decyzję o odwołaniu strategii grupy kapitałowej na lata 2023-2025, o której przyjęciu informował 15 czerwca 2023 r., podała spółka.

VRG będzie się koncentrował na stopniowej odbudowie rentowności oraz efektywności kosztowej segmentu fashion, a w zakresie segmentu jubilerskiego będzie koncentrował się na utrzymaniu dotychczasowej dynamiki rozwoju.

"Decyzja o odwołaniu strategii została podjęta w związku z wynikiem analizy możliwości realizacji przyjętych w strategii założeń dotyczących: dynamiki planowanego wzrostu przychodów grupy i operacyjnych źródeł ich generowania, planów wzrostu powierzchni sieci stacjonarnej, struktury przychodów grupy w podziale na poszczególne kanały dystrybucji detalicznej, wielkości nakładów inwestycyjnych oraz kształtowania się poziomu marży brutto i marży operacyjnej grupy" - czytamy w komunikacie.

"Zarząd spółki informuje, że w ramach działań operacyjnych związanych z rozwojem segmentu fashion grupy, będzie się koncentrował na stopniowej odbudowie jego rentowności oraz efektywności kosztowej, a w zakresie segmentu jubilerskiego będzie koncentrował się na utrzymaniu dotychczasowej dynamiki rozwoju" - czytamy dalej.

W czerwcu ub.r. spółka podawała, że strategia Grupy VRG na lata 2023-2025 zakłada m.in. zbliżenie się do 1,9 mld zł przychodów i osiągnięcie ok. 150 mln zł zysku netto na koniec 2025 roku, przy marży brutto 56-57% oraz średnioroczne inwestycje w rozwój ok. 43 mln zł.

Wcześniej w tym roku spółka informowała, że przewiduje, iż nie zanotuje w 2023 r. dwucyfrowego wzrostu przychodów, a tym samym nie zostanie zrealizowany jeden z celów strategicznych wskazanych w strategii na lata 2023-2025.

VRG specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym. Jej skonsolidowane przychody w 2022 r. wyniosły 1,27 mld zł.

