P.A. Nova odnotowała 34,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 22,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 62,27 mln zł wobec 45,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 350,5 mln zł w 2023 r. wobec 206,1 mln zł rok wcześniej.

"Skutecznie wdrożona strategia budowy i upłynniania kolejnych projektów inwestycyjnych przełożyła się na istotny wzrost przychodów i zysków generowanych przez Grupę P.A. Nova. Na poziomie skonsolidowanym wzrost przychodów w stosunku do 2022 r. osiągnął 70%, a wzrost zysku netto przekroczył 55%. Główną przyczyną tak istotnych pozytywnych zmian były dokonane w 2023 r. transakcje zbycia nieruchomości inwestycyjnych w Ząbkowicach Śląskich i Płocku, ale na wzrost obu wielkości wpływ miały również wzrosty przychodów i zysków w innych segmentach działalności operacyjnej. Stabilizacja cen na rynku budowlanym pozwoliła na osiągnięcie lepszych marż w tym segmencie, a konsekwentna praca nad budową portfela zleceń zewnętrznych umożliwiła wzrost przychodów z generalnego wykonawstwa o ponad 25%. Naszym celem jest utrzymanie tempa wzrostu przychodów z segmentu generalnego wykonawstwa w kolejnych latach" - napisał prezes Tomasz Janik w liście do akcjonariuszy.

Reklama

Portfel nieruchomości inwestycyjnych

Podkreślił, że pomimo przeprowadzenia w 2023 r. transakcji sprzedaży nieruchomości o wartości przekraczającej 100 mln zł, łączna wartość portfela nieruchomości inwestycyjnych, całkowita powierzchnia najmu i wpływy czynszowe pozostały w praktyce nie zmniejszone w stosunku do 2022 r.

"Grupa kapitałowa ma też zabezpieczony portfel gruntów umożliwiający realizację kolejnych inwestycji o wartości przekraczającej 150 mln zł, stale pracujemy nad powiększeniem tego portfela i dywersyfikacją działalności w segmencie deweloperskim. Na posiadanym już w portfelu grupy gruncie planujemy rozpoczęcie inwestycji deweloperskiej w segmencie mieszkaniowym, chcąc uniezależnić się od wahań koniunktury na rynku nieruchomości komercyjnych i przemysłowych, a także by wykorzystać potencjał wykonawczy i finansowy posiadany przez grupę" - dodał prezes.

Jak zaznaczył, niezależnie od prowadzonej polityki zbywania nieruchomości inwestycyjnych, nadal generują one stabilne wpływy o wartości ok. 90 mln zł rocznie, utrzymując bezpieczną marżę operacyjną. Jest to zasługa zarówno wysokiego, przekraczającego 95% poziomu wynajęcia, jak i efektywnego zarządzania tym majątkiem, pomimo presji kosztowej, głównie wywołanej wzrostami cen energii i wzrostem płacy minimalnej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 11,45 mln zł wobec 21,07 mln zł zysku rok wcześniej.

P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych i zarządzającą portfelem obiektów własnych. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2022 r. miała 206 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)