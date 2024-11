Bossa.pl, serwis internetowy należący do DM BOŚ, jednego z najdłużej działających na rynku domów maklerskich w Polsce, od kilku lat przechodzi metamorfozę. Dzieje się tak w związku ze zmieniającymi się potrzebami odbiorców. Nowa wersja serwisu otwiera kolejne możliwości własnych ustawień oraz ułatwia składanie zleceń z poziomu notowań, dostępne są między innymi powiadomienia mailowe o pojawianiu się nowych rekomendacji i raportu miesięcznego. W nadchodzących miesiącach serwis czekają kolejne zmiany.

– Z uwagi na przyzwyczajenia sporej grupy naszych klientów zaproponujemy efektywny lifting części prywatnej serwisu inwestora. To miejsce, do którego połowa naszych klientów mocno się przyzwyczaiła, w związku z tym nie oczekują żadnych zmian. Są jednak również tacy, którzy spodziewają się unowocześnień. Dlatego nowi klienci otrzymają bardziej ergonomiczne i współczesne rozwiązanie, a dotychczasowi zachowają swój klasyczny, bezpieczny fragment rzeczywistości – mówiPaweł Kolek, dyrektor departamentu rynku wtórnego w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska.

W połowie tego roku klienci DM BOŚ zyskali inne możliwości. To aplikacja transakcyjna bosssaWebTrader, która zawiera wszystkie zalety systemów instalowalnych i webowych. Jest skierowana zarówno do początkujących, jak i średniozaawansowanych inwestorów. Posiada rozbudowany moduł z notowaniami GPW i rynków zagranicznych, wykresami Trading View, podglądem portfela online, kalkulatorem wielkości pozycji, składaniem zleceń z wielu miejsc aplikacji i elastycznymi możliwościami komponowania ekranów.

– To bardzo dobre rozwiązanie dla nowych inwestorów z rachunkami IKE i IKZE, których otwieramy o 20 proc. więcej niż rok temu – mówi Paweł Kolek i zwraca uwagę, że ostatni kwartał, co do zasady, to najciekawsza część sezonu giełdowego.W tym okresie wielu klientów przypomina sobie właśnie o istnieniu rynku kapitałowego i masowo otwiera rachunki emerytalne – Indywidualne Konta Emerytalne oraz Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. W tym roku, z uwagi na ofertę publiczną Żabki, wielu potencjalnych inwestorów dowiedziało się w ogóle w tym okresie o istnieniu giełdy.

W połowie roku DM BOŚ wprowadził również aktualizację aplikacji na telefon bossaMobile, z której korzysta już ponad połowa aktywnych inwestorów. Nowa wersja zwiększa bezpieczeństwo rachunku i aplikacji, pozwala na wygodniejsze logowanie za pomocą PIN-u lub biometrii, a także zastąpienie konieczności przepisywania kodów SMS, przy autoryzacji logowania do serwisu transakcyjnego, prostym kliknięciem powiadomienia na telefonie.

Jak informuje DM BOŚ, aktualnie wdrażane projekty zostały rozpoczęte jeszcze w ubiegłych latach. W przygotowaniu są kolejne nowości.

Obecnie posiada w ofercie pięćaplikacji inwestorskich dopasowanych do potrzeb klientów – webowe, mobilne i instalowalne oraz API i bossaStaticaTrader, będące transakcyjnym rozwinięciem analitycznej Statica5 oraz analitycznego Amibrokera. Oferuje bezpośredni dostęp do rynków zagranicznych, w tym za pośrednictwem rachunków IKE i IKZE, doradztwo i zarządzanie, rozwiązania dla daytraderów, dla fanów zagranicznych ETF czy polskich TFI. Serwis DM BOŚ gwarantuje też dostęp do pełnego arkusza zleceń, transakcje z odroczoną płatnością, mobilne i stacjonarne, internetowe serwisy transakcyjne dla rynku polskiego i rynków zagranicznych.

Jak tłumaczyPaweł Kolek, w swoim rozwoju DM BOŚ nie stawia na rozwiązanie typu „one suits all/jedno pasuje wszystkim”, a to dlatego, że rynek oczekuje różnorodności, nie unifikacji. Osoby przyzwyczajone do rozwiązania „jednego dla wszystkich” kilka opcji wyboru może początkowo przytłaczać. Jednak w nieco dłuższej perspektywie korzyści z tego wynikające, jak podkreśla DM BOŚ, zdecydowanie przeważają. Oferowane rozwiązania są bowiem dopasowane do różnych grup inwestorów: początkujących, średniozaawansowanych i zawansowanych, w tym koneserów, dostrzegających różnicę szybkości i stabilności realizacji transakcji w rozwiązaniach desktopowych, którzy dzięki API czują się pewniej w swoich ulubionych środowiskach analitycznych. Tymczasem biura maklerskie, jak zwraca uwagę DM BOŚ, choć unowocześniają systemy, to wyszukane, specjalistyczne rozwiązania traktują jako niszowe, w konsekwencji mało dochodowe lub zbyt kosztowne w utrzymaniu. DM BOŚ wskazuje, że ma inne podejście do tej kwestii, za czym stoją członkowie zespołu – pasjonaci, którzy korzystają jego rozwiązań.

PAO