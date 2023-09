- Giełda jest po to, żeby spółki znajdowały kapitał na rynku, a Inwestorzy zarabiali. Jeśli Inwestorzy nie zarabiają to nie mają specjalnej ochoty do masowego uczestnictwa w rynku - zaznaczył Wiesław Rozłucki, były prezes, założyciel warszawskiej giełdy.

Giełda nie jest źle widziana przez polityków, ale nie jest w pierwszej linii zainteresowań - dodał.

Więcej w materiale wideo.