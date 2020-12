"Wtorkowa sesja na rynkach akcji dobrze się wpisała w to, co się dzieje na giełdach już od kilku dni, czyli poprawę nastrojów inwestorów i wzrosty indeksów. Utrzymująca się poprawa nastrojów na rynkach to wynik takich wydarzeń jak podpisanie przez prezydenta USA Donalda Trumpa pakietu gospodarczego na czas koronawirusa oraz porozumienia między Wielką Brytanią a UE. Dodatkowo w końcówce roku na rynkach tendencje są zazwyczaj sprzyjające akcjom i indeksy najczęściej rosną" - powiedział PAP Biznes analityk BM mBanku, Kamil Jaros.

"Obecnie WIG20 zbliża się do ważnego oporu jakim jest poziom 2.050 pkt. Gdyby okazało się, że zostanie on pokonany, to kolejnym oporem są już okolice 2.300 pkt." - wskazał.

Na zamknięciu wtorkowej sesji WIG20 zyskał 0,58 proc. do 2.016,01 pkt., WIG zwyżkował 0,93 proc. do 57.701,40 pkt., mWIG40 poszedł w górę 1,61 proc. do 4.000,64 pkt., a sWIG80 zyskał 2,38 proc. do 15.968,78 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 1.062 mln zł, z czego 727 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach CD Projektu (192 mln zł) oraz Mercatora (66 mln zł).

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX tracił 0,16 proc., a S&P 500 zwyżkował 0,18 proc.

Na warszawskim parkiecie większość - 12 z 15 - indeksów sektorowych zakończyła sesję nad kreską. Najmocniej zyskał sektor odzieżowy - w górę o 3,75 proc., a także branża mediów, zwyżkująca 2,86 proc.

Najbardziej na wartości stracił WIG-spożywczy (w dół 0,88 proc.).

W WIG20 szczególnie dobrze radziły sobie spółki odzieżowe. LPP poszło do góry o 3,92 proc. do 8.210 zł. Notowania LPP zyskały po raz szósty z rzędu i są najwyżej od lutego.

Kurs CCC wzrósł 3,41 proc. do 86,8 zł i także jest najwyżej od lutego.

Przed sesją podano, że fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne zwiększyły zaangażowanie w CCC do 5,57 proc. głosów na WZ. Wcześniej fundusze te miały 4,89 proc. głosów.

Na swoich nowych historycznych maksimach znalazły się akcje Dino Polska, które zyskały 2,47 proc. do 290,6 zł.

Po raz czwarty z rzędu wzrósł CD Projekt - w górę 2,37 proc. do 280,5 zł.

0,77 proc. do 32,9 zł zyskały walory PZU. Fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne zwiększyły zaangażowanie w PZU do 5,06 proc. Kurs PZU jest najwyżej od marca.

W indeksie krajowych blue chipów najmocniej w dół, bo o 1,44 proc. do 6,49 zł, poszły akcje Orange Polska.

Potaniały też akcje PGNiG (w dół 0,97 proc. do 5,52 zł) i KGHM (o 0,82 proc. do 186,5 zł).

W mWIG40 dominowały wzrosty, a najbardziej, bo o ponad 10 proc., w górę poszły akcje Mercatora.

Mocno wzrosły także: CI Games (o 7,79 proc.), Cormay (o 5,61 proc.).

Grupa Azoty przekazała PGG oświadczenie o wypowiedzeniu dwustronnych umów sprzedaży węgla. Powodem wypowiedzenia umów jest ograniczenie odbiorów węgla od 2022 r. Kurs spółki zwyżkował 1,83 proc.

Wśród firm skupionych w indeksie średnich spółek najbardziej potaniały akcje Kernela - o 2,74 proc. oraz Comarch - w dół o 2,53 proc.

W najmocniejszym z głównych indeksów sWIG80 najbardziej wzrosły: Polimex-Mostostal - o 27,78 proc., INC - o 17,74 proc.

5,71 proc. do góry poszły akcje Bloober Team, który poinformował, że przedłuża przegląd opcji strategicznych do końca stycznia 2021 roku.

Z kolei najmocniej w dół, bo o 4,55 proc., poszły notowania Oponeo.

We wtorek na GPW miał miejsce debiut działającego na rynku e-commerce Dadelo. Kurs praw do akcji spółki zyskał 6,67 proc.