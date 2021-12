Według Johna Bella, immunologa z University of Oxford, nowy szczep nie jest „tą samą chorobą, którą widzieliśmy rok temu”, a nawet pacjenci, którzy trafiają do szpitala, są krócej hospitalizowani. Mimo to codzienne notuje się coraz więcej infekcji Covid-19. Bardzo szybko może się to przełożyć na wzrost liczby chorych wymagających pobytu w szpitalu, co doprowadzi do paraliżu systemów opieki zdrowotnej.

Ilość złota spada, gdy inwestorzy oceniają powagę nowego wariantu wirusa

Po raz pierwszy od trzech lat inwestujący w złoto w sztabkach, tzw. buliony, mogą odnotować straty. Banki centralne walczą z inflacją i zaczynają wycofywać się pandemicznego wsparcia. Niepewność dotycząca rozprzestrzeniania się Omikrona zwiększyła popyt na aktywa typu „bezpieczna przystań”. Jednak wiele wskazuj na to, że obawy dotyczące ewentualnego zagrożenia dla swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej i ponownych lockdownów były przedwczesne.

„Rosnąca inflacja, czynniki geopolityczne i wzrost liczby przypadków Omikron wspierały ceny złota, ale dalszy kierunek zależy od kursu dolara,” – powiedział Gnanasekar Thiagarajan, dyrektor w Commtrendz Risk Management Services. „Możemy oczekiwać, że ceny będą się wahać w przedziale od 1775 do 1825 USD.”