Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na marzec kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 89,50 USD, niżej o 0,15 proc. W czasie poprzedniej sesji WTI zyskała 0,3 proc.

Brent na ICE w Londynie w dostawach na kwiecień jest wyceniana po 91,29 USD za baryłkę, niżej o 0,28 proc.

W USA coraz mocniej maleją zapasy ropy i jej produktów.

Amerykańskie zapasy ropy naftowej w ubiegłym tygodniu spadły o 4,76 mln baryłek, czyli o 1,15 proc. do 410,39 mln baryłek - podał Departament Energii (DoE).

Zapasy benzyny spadły w tym czasie o 1,64 mln baryłek, czyli o 0,66 proc. do 248,39 mln baryłek.

Rezerwy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego, spadły o 930 tys. baryłek, czyli o 0,76 proc. do 121,81 mln baryłek - podał DoE.

Tymczasem inwestorzy skupiają też uwagę na postępach w toczących się w Wiedniu rozmowach krajów Zachodu z Iranem, gdzie strony próbują zbliżyć się do osiągnięcia długo oczekiwanego porozumienia.

Umowa nuklearna zawarta w 2015 roku, znana jako JCPOA, pomiędzy Teheranem a mocarstwami światowymi zakładała, że Iran nie będzie wzbogacał uranu do poziomu wyższego niż 3,67 proc. Porozumienie miało ograniczyć program nuklearny Iranu i uniemożliwić Teheranowi opracowanie broni jądrowej.

We wtorek wznowiono w Wiedniu negocjacje, a dotychczasowe gesty ze strony USA i Iranu wywołały na rynkach falę optymizmu, że państwa te dążą do zawarcia porozumienia, w ramach którego Iran mógłby ponownie eksportować ropę na globalne rynki paliw jeszcze w tym roku, w zamian za ograniczenia w swoim programie nuklearnym. Trwa jednak spór dotyczący m.in. terminu zniesienia sankcji na Iran i tego, które wirówki w tym kraju mogłyby działać.

Jeśli USA i Teheran dojdą do porozumienia to, zdaniem traderów, Teheran będzie w stanie zwiększyć eksport swojej ropy o ok. 1 mln baryłek dziennie w ciągu kilku najbliższych miesięcy.