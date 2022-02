Na Comex miedź zwyżkuje o 0,13 proc. i jest po 4,5320 USD za funt.

Inwestorzy liczą, że jeszcze możliwe jest rozwiązanie konfliktu wokół Ukrainy po tym, jak władze w Paryżu podały, że prezydent USA Joe Biden i Władimir Putin zgodzili się co do zasady na zorganizowanie szczytu w sprawie kryzysu na Ukrainie.

Rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki poinformowała z kolei, że Joe Biden zgodził się na propozycję spotkania z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem pod warunkiem, że do tego czasu nie dojdzie do inwazji Rosji na Ukrainę. Dodała jednak, że Rosja kontynuuje przygotowania do napaści na pełną skalę.

Administracja Bidena w niedzielę odmówiła jednak nałożenia sankcji na Rosję przed szeroko oczekiwaną rosyjską inwazją na Ukrainę, pomimo narastającej krytyki ze strony Kijowa i wielu amerykańskich polityków.

Na zakończenie poprzedniej sesji miedź na LME w Londynie zyskała 27 USD i była wyceniana po 9.956,00 USD za tonę.