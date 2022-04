Na Comex miedź zniżkuje o 0,11 proc. i jest po 4,6705 USD za funt.

Władze Peru wydały decyzję w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego w południowej prowincji Mariscal Cacers, gdzie trwają protesty lokalnej społeczności przeciwko działaniu kopalni miedzi Cuajone, należącej do Southern Copper. Poinformowała o tym minister pracy Peru Betssy Chavez.

Chavez podała, że 5 tys. pracowników kopalni Cuajone nie ma dostępu do wody. Przestój w tej kopalni rozpoczął się 28 lutego. Produkcję zawiesiła też kopalnia miedzi Las Bambas, należąca do koncernu MMG Ltd.

W środę produkcja miedzi w Peru była o 1/5 niższa niż normalnie.

Eksperci wskazują, że protesty lokalnych społeczności w Peru to nic nowego, a obecnie prowadzone akcje protestacyjne dotyczą głównie ochrony zasobów wodnych.

Na zakończenie poprzedniej sesji miedź na LME w Londynie staniała 82 USD do 10.223,00 USD za tonę.