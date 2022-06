Na Comex miedź kosztuje 4,2725 USD za funt, w dół o 0,55 proc.

W Chinach widać poprawę sytuacji zdrowotnej związanej z obecną falą zakażeń koronawirusem Omikron, i stopniowo będą łagodzone blokady antycovidowe.

"Jest jednak niepewność co do tego, co chińskie władze zamierzają zrobić w razie kolejnego wybuchu epidemii Covid-19, zwłaszcza teraz, gdy mieszkańcy Chin zaczynają się intensywniej przemieszczać" - pisze w rynkowej nocie Ed Meir, analityk ED&F Man Capital Markets, cytowany przez agencję Bloomberg.

Na zakończenie poprzedniej sesji miedź na LME w Londynie staniała o 96 USD do 9.448 USD za tonę.

Metale bazowe zaliczyły zakończony właśnie maj jako drugi z kolei miesiąc ze spadkiem notowań.