Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na X kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 89,05 USD, niżej o 0,56 proc.

Brent na ICE w dostawach na XI wyceniana jest po 95,15 USD za baryłkę, niżej o 0,51 proc.

Ropa zaliczyła 3 poprzednie miesiące ze spadkiem cen, co jest najdłuższą serią zniżek notowań surowca od 2020 r. Nie wygląda też na to, aby sytuacja miała się zmienić, zwłaszcza że banki centralne na świecie, w tym amerykańska Rezerwa Federalna, zaostrzają swoją politykę monetarną w czasie zwalczania wysokiej inflacji.

Tymczasem na rynkach pojawiło się krótkotrwałe zagrożenie dla podaży ropy po tym, jak tankowiec z ropą naftową, pływający pod banderą Singapuru - Affinity V, utknął w środę po godz. 19 na wąskim odcinku Kanału Sueskiego blokując ten strategiczny szlak wodny.

Uszkodzenie systemu sterowania spowodowało, że 64-tonowy tankowiec uderzył w nabrzeże i stanął w poprzek na 143 kilometrze blokując drogę innym jednostkom.

Wysłane do akcji holowniki odciągnęły Affinity V od brzegu i ustawiły go w prawidłowej pozycji. Po pięciu godzinach żeglugę na kanale wznowiono.

Tankowiec zmierza do Yanbu w Arabii Saudyjskiej.

Inwestorzy na rynkach paliw mogą zachowywać ostrożność przed planowanym na 5 września spotkaniem OPEC+ w sprawie polityki produkcyjnej tej grupy. Przedstawiciele sojuszu mogą podjąć decyzję o zmniejszeniu dostaw ropy, co zasygnalizowała już wcześniej Arabia Saudyjska.

W centrum uwagi rynków pozostaje też możliwe wznowienie umowy nuklearnej z Iranem, co z czasem utorowałoby drogę do większych dostaw ropy z tego kraju.

"Rynki ropy +trawią+ obecnie sprzeczne czynniki, które mogą wyzwolić dalsze spadki lub kolejne zwyżki cen surowca" - wskazuje Vishnu Varathan, szef działu ekonomii i strategii w Mizuho Bank Ltd.

"Inwestorzy na pewno pozostaną ostrożni do poniedziałkowego spotkania 23 krajów OPEC+" - dodaje.

Tymczasem w USA maleją zapasy ropy, już 3. tydzień z rzędu.

Zapasy surowca w ub. tygodniu spadły o 3,33 mln baryłek, czyli o 0,79 proc. do 418,346 mln baryłek - poinformował w najnowszym raporcie amerykański Departament Energii (DoE).

Zapasy benzyny spadły w tym czasie o 1,17 mln baryłek, czyli o 0,54 proc. do 214,475 mln baryłek.

Rezerwy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego, wzrosły z kolei jedynie o 112 tys. baryłek, czyli o 0,1 proc. do 111,706 mln baryłek - podał DoE.

Do zwiększenia swojego eksportu ropy naftowej przygotowuje się tymczasem Libia, która planuje wyeksportować we wrześniu 34,5 mln baryłek ropy, czyli 1,15 mln baryłek dziennie - wynika z programu załadunków surowca pozyskanego, do którego dotarła agencja Bloomberg.

Dzienny wolumen eksportu libijskiej ropy ma być najwyższy we wrześniu - jak do tej pory w tym roku - wobec 944 tys. b/d w sierpniu.

Z kolei Angola obniży od października eksport swojego surowca do najniższego poziomu od lipca 2021 r. - podaje agencja Bloomberg.

Angola zamierza wyeksportować w październiku 1,01 mln baryłek ropy dziennie, co jest najniższym poziomem od lipca 2021 r. Eksport ropy z Angoli obejmie 33 ładunki, co da łącznie 31,3 mln baryłek. (PAP Biznes)