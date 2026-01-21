Świadczenie wspierające w 2026 r. - dwa nowe progi i wypłaty od 752 zł miesięcznie

Świadczenie wspierające jest regularnie rozwijaną przez państwo formą wsparcia dla osób, które mierzą się z niepełnosprawnościami. To oznacza, że z roku na rok zmienia się wysokość takich świadczeń, a jednocześnie jest też kwestia włączania kolejnych progów punktów, które przyznawane są przez WZON.

Reklama

Od końca 2025 roku osoby, które uzyskały decyzję Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania (WZON) z oceną na poziomie co najmniej 70 punktów mogą ubiegać się o takie świadczenie. Jest to zgodne z harmonogramem, który MRPiPS, który opublikowany został przy okazji ogłaszania programu.

Warto przypomnieć, że ów harmonogram nie dotyczy osób z niepełnosprawnościami, na które ich opiekunowie co najmniej w dniu 1 stycznia 2024 r. lub później pobierali dotychczasowe świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna lub świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach. W takim przypadku takich osoby niepełnosprawne, które uzyskały co najmniej 70 pkt w decyzji o poziomie potrzeby wsparcia, już od 1 stycznia 2024 r. mogą ubiegać się o otrzymanie świadczenia wspierającego.

Niezwykle ważne jest także to, że za osobę pobierającą świadczenie wspierające, jak i za jej opiekuna, który nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, ze względu na potrzebę udzielenia wsparcia osobie pobierającej świadczenie wspierające, ZUS będzie zajmował się opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne. Jest ono wyliczane od podstawy wysokości pobieranego świadczenia wspierającego. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, przez okres sprawowania opieki.

Dzięki temu możliwe jest nie tylko uzyskanie wsparcia dla osoby niepełnosprawnej, ale także osób, które się nimi opiekują. To pozwala im bez obaw zajmować się pielęgnacją takich osób, bez konieczności martwienia się o swoje składki zdrowotne czy emerytalne.

Kwoty wypłat świadczenia wspierającego w 2026 r. - ile pieniędzy można uzyskać?

Dokładna kwota świadczenia wspierającego w 2026 r. - podobnie jak w poprzednich latach - uzależniona jest od tego, ile punktów zostało wskazanych w ocenie wystawionej przez WZON. Punktem odniesienia zaś dla kwoty, która ma zostać wypłacona jest jest renta socjalna.

Innymi słowy - od uzyskanych punktów w ocenie potrzeby wsparcia, zależy jaki procent renty socjalnej przypadnie. Doskonale obrazuje to poniższa tabela.

Poziom potrzeby wsparcia Wysokość renty socjalnej (%) Kwota świadczenia wypłacana (dane za okres 1.III.2025 do 28.II.2026) 70-74 40% 752 zł 75-79 60% 1128 zł 80-84 80% 1504 zł 85-89 120% 2255 zł 90-94 180% 3383 zł 95-100 220% 4134 zł

Warto pamiętać, że wraz z pierwszym marca 2026 roku renta socjalna ulegnie waloryzacji o dokładnie 4,88%. Oznacza to, że podstawowe świadczenie wzrośnie do 1970,50 zł miesięcznie. Jak więc to wpłynie na wartości, które widać w powyższej tabeli?

Poziom potrzeby wsparcia Wysokość renty socjalnej (w procentach) Kwota świadczenia wypłacana od 1.III.2026 do 28.II.2027 (kalkulacja) 70-74 40% 788,24 zł 75-79 60% 1 182,36 zł 80-84 80% 1 576,48 zł 85-89 120% 2 364,72 zł 90-94 180% 3 547,08 zł 95-100 220% 4 335,32 zł

Jak widać po powyższej kalkulacji, zmiany w niektórych progach są zauważalne, bo dla osób, które w ocenie wsparcia uzyskały od 90 do 100 punktów mowa o zwiększeniu wypłat świadczenia wspierającego o około 200 zł.

Mimo że dla wielu stawka ta nadal wydaje się niewielka, tak trzeba pamiętać, że jest to forma wsparcia, która może współgrać z innymi formami zasiłków i świadczeń. Dzięki temu osoby z niepełnosprawnościami mogą zyskać większy komfort finansowy, który zdecydowanie jest w stanie wpłynąć na ich jakość życia.