Czym jest czternasta emerytura?

Czternastka, czyli kolejne roczne świadczenie pieniężne, na stałe wpisało się w harmonogram wypłat, które realizuje ZUS. Aby je otrzymać, odbiorcy nie muszą składać dodatkowych wniosków ani wypełniać formularzy, bo ZUS przyzna, wyliczy i wypłaci czternastą emeryturę z urzędu.

Terminy wypłat we wrześniu 2025

– W związku z tym, że najbliższy termin płatności, czyli 6 września, wypada w sobotę, czternaste emerytury razem z głównym świadczeniem długoterminowym wypłacimy do ostatniego dnia roboczego, a więc do piątku. W ramach tej transzy bonusowe świadczenie otrzyma blisko 1 milion 356 tysięcy osób. Łączna wartość wypłat brutto przekroczy 1 miliard 654 miliony złotych. Kolejne terminy płatności we wrześniu to 10., 15., 20. i 25. dzień miesiąca – przekazał rzecznik ZUS Karol Poznański.

Wysokość czternastej emerytury

ZUS zaznaczył, że tegoroczna czternasta emerytura wynosi 1878,91 zł brutto – niemal o 98 zł więcej niż rok wcześniej. Podobnie jak trzynastka (wypłacana w kwietniu), czternasta emerytura jest równa minimalnej kwocie emerytury, która obowiązuje od marca 2025 r. do końca lutego 2026 r. Taką kwotę brutto ZUS przyzna osobom, których świadczenie długoterminowe nie przekracza 2900 zł brutto miesięcznie. Jeżeli jest wyższe, ZUS zastosuje mechanizm proporcjonalnego obniżania czternastej emerytury na zasadzie złotówka za złotówkę.

Kryteria przyznawania świadczenia

Wypłata nie będzie realizowana w przypadku osób, którym to świadczenie przysługiwałoby w kwocie niższej niż 50 zł brutto – to klienci, którym ZUS obliczył emeryturę bądź rentę na poziomie powyżej 4728,91 zł brutto.

Osoby uprawnione poza emerytami

We wrześniu czternastka trafi nie tylko do emerytów, ale również do osób, którym ZUS przyznał prawo m.in. do: renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej, świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy rodzinnego świadczenia uzupełniającego.