"Za nami dość szalony tydzień na złotym. W poniedziałek sesja na rynkach zagranicznych przebiegała w dosyć optymistycznych nastrojach, jednak złoty tracił. Nie do końca wiadomo dlaczego - prawdopodobnie któryś z dużych graczy miał w tym interes, żeby EUR/PLN wzrósł do blisko 4,60. Od tego czasu złoty umocnił się do punktu wyjścia, czyli okolic 4,50 i wydaje się, że kolejne dni będą zależeć głównie od tego, czy w Europie wprowadzone zostaną ostrzejsze restrykcje w związku z koronawirusem" - powiedział Przemysław Kwiecień.

"Jeśli do tego nie dojdzie, kurs powinien oscylować wokół obecnych poziomów. Z kolei w przypadku wzrostu awersji do ryzyka EUR/PLN może ponownie kierować się w stronę 4,60" - dodał.

Złoty od rana lekko się osłabiał i na koniec dnia handlowany był po 4,50/EUR, czyli na podobnym poziomie co dzień wcześniej.

RYNEK DŁUGU

Rentowności krajowych SPW rozpoczęły piątkowe notowania poniżej poziomu odniesienia. Dochodowość papierów 2-letnich ponownie znalazła się w okolicy zera, a 5-letnich spadła o 1 pb i wyznaczyła nowe minimum na 0,55 proc.

"Rynek długu pozostaje stabilny i nic nowego się tu nie dzieje. Póki co nie ma czynnika, który mógłby ruszyć rynkiem i wypchnąć go z równowagi. Rynek nie przejął się nawet wyższym odczytem wrześniowej inflacji. Spodziewam się, że w najbliższym czasie rentowność papierów 10-letnich będzie poruszała się wokół poziomu 1,3 proc." - powiedział Kwiecień.

W czwartek GUS podał w szacunku flash, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2020 r. wzrosły o 3,2 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,2 proc.

Narodowy Bank Polski na piątkowym przetargu, w ramach operacji podstawowej, sprzedał 7-dniowe bony za 185,06 mld zł - wynika z danych NBP na platformie Bloomberg.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,668 (-0,9 pb), a niemieckich -0,543 proc. (-1,5 pb).

piątek piątek czwartek 15.35 9.18 15.30 EUR/PLN 4,5036 4,4833 4,4956 USD/PLN 3,8454 3,8222 3,8301 CHF/PLN 4,1755 4,1572 4,1723 EUR/USD 1,1712 1,1729 1,1737 WS0922 0,01 0,02 0,05 DS0725 0,55 0,55 0,56 DS1030 1,32 1,31 1,31

