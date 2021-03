"Nie mamy w tym momencie zbytnio warunków, by notowania EUR/PLN osuwały się w kierunku 4,50, czy nawet niżej. Złoty w okolicy 4,60/EUR jest to perspektywa tego tygodnia i do tych poziomów musimy się przyzwyczajać. Co prawda złoty może być silniejszy w II połowie roku, ponieważ zakończenie pandemii powinno generalnie wspierać waluty naszego regionu, czy bardziej ryzykowne aktywa, jednak na razie polską walutę czeka trudny okres" - powiedział PAP Biznes analityk FX BM mBanku Rafał Sadoch.

"Jesteśmy w pobliżu górnych ograniczeń poziomu notowań z ostatnich lat, ale tutaj bym raczej nie szukał oporu. Istnieje perspektywa nowych ekstremów na kursie EUR/PLN. Gdy na rynek wkracza panika możemy widzieć różne chaotyczne ruchy" - dodał.

Złoty osłabiał się całą wtorkową sesję, a ok. godz. 16.00 EUR/PLN rośnie o 0,55 proc. do 4,619, a USD/PLN idzie w górę o 1,05 proc. do 3,8905. EUR/USD idzie w dół o 0,55 proc. do 1,1868.

RYNEK DŁUGU

Rentowności krajowych SPW rozpoczęły wtorkową sesję od spadków, jednak później sukcesywnie rosły, po południu na krótkim końcu pozostawały bez zmian względem poprzedniej sesji, 5-letnie wrosły o 3 pb., a 10-letnie również były stabilne.

"Na krajowym rynku stopy procentowej wtorkowa sesja przyniosła dalszy spadek krzywych dochodowości obligacji skarbowych i kontraktów IRS, choć po południu ten spadek wyhamował. Rentowności na długim końcu spadły dziś poniżej 1,45 proc. i były najniżej od miesiąca. Kolejny dzień zacieśnił się także spread do bunda, który jest poniżej 180 pb. W kolejnych dniach rentowności powinny się utrzymywać na poziomach zbliżonych do obecnych" - powiedziała PAP Biznes zarządzająca funduszami w PFR TFI Izabela Sajdak.

"Popyt na bezpieczniejsze aktywa utrzymuje się na wyższym poziomie ze względu na rozszerzenia obostrzeń nie tylko w kraju, ale też Europie. W czwartek odbędzie się ostatnia w tym kwartale aukcja sprzedaży, na której planowana przez resort finansów podaż to 4-6 mld zł" - dodała.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych spada o 3 pb. do 1,65 proc., a niemieckich obniża się o 4 pb. do -0,35 proc.

poniedziałek wtorek poniedziałek 16.11 9.32 16.22 EUR/PLN 4,6177 4,6039 4,5977 USD/PLN 3,8886 3,8717 3,8545 CHF/PLN 4,1692 4,1690 4,1714 EUR/USD 1,1875 1,1891 1,1928 PS0123 0,03 0,00 0,01 DS0726 0,83 0,78 0,81 DS1030 1,49 1,44 1,48

(PAP Biznes)