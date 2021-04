"Notowania eurozłotego nie uległy większym zmianom w stosunku do tego, co obserwowaliśmy w końcu ubiegłego tygodnia. Złoty pozostaje stabilny i jak na razie wydaje się, że wzrost napięć na linii Rosja – USA nie wpływa na nasze aktywa. Może to oznaczać, że inwestorzy czekają na lokalne dane makroekonomiczne, które będą publikowane od środy. Drugą kwestią, na którą czeka rynek to wyroki dotyczące kredytów frankowych, najpierw TSUE (29 kwietnia), a 11 maja Sądu Najwyższego. Dlatego uważam, że w kolejnych dniach złoty powinien pozostać stabilny w przedziale 4,54–4,55/ EUR" - powiedziała Monika Kurtek.

Ekonomistka wskazała, że stabilne notowania kursu EUR/PLN kontrastują ze stosunkowo dużym wzrostem kursu EUR/USD.

"Poniedziałkowa sesja upływa pod znakiem osłabiania się dolara do euro, widocznego od samego początku europejskich notowań, które zakończą się najprawdopodobniej z kursem EUR/USD w okolicach 1,2040, a startowaliśmy z poziomu 1,1960. Osłabienie jest więc wyraźne. Trudno wskazać konkretne czynniki, które mogą być przyczyną takiego wzrostu kursu. Wydaje się, że tym najbardziej prawdopodobnym jest czynnik polityczny w postaci narastającego konfliktu politycznego pomiędzy USA a Rosją, związanego m.in. z pogarszającym się stanem zdrowia opozycjonisty Aleksieja Nawalnego oraz napięciami na wschodzie Ukrainy. Wydaje się, że to jest podstawowym czynnikiem, bo dane z amerykańskiej gospodarki publikowane w ubiegłym tygodniu nie są czynnikami, które mogłyby negatywnie wpływać na dolara" - powiedziała.

"Wzrost ryzyka w oczach inwestorów, który przełożył się na osłabienie dolara widać również w notowaniach amerykańskich obligacji, które na początku europejskiej sesji dość wyraźnie spadały i chociaż w jej dalszej części zaczęły rosnąć, to w mniejszym stopniu niż np. obligacje niemieckie" - dodała.

Według Kurtek, osłabienie dolara może utrzymać się także we wtorek i w środę.

W poniedziałek ok. 15.50 EUR/PLN rósł o 0,15 proc. do 4,5505. USD/PLN zniżkował o 0,19 proc. w kierunku 3,7853, a EUR/USD szedł w górę o 0,34 proc. do 1,2022.

RYNEK DŁUGU

"Rentowności polskich obligacji pozostaną stabilne. Istotnym wydarzeniem dla rynku długu w kolejnych dniach może być aukcja MF, która została zaplanowana na piątek. Spodziewam się, że do tego czasu rentowności polskich obligacji pozostaną stabilne z możliwymi niewielkimi odchyleniami" - powiedziała Monika Kurtek.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych rosną o 3,2 pb do 1,605 proc., a niemieckich idą w górę 3,8 pb do -0,224 proc.