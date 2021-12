"Grudzień rozpoczął się dobrze dla złotego - widzimy dziś silne umocnienie. Kurs EUR/PLN zniżkując nawet o 1,5 proc. dotarł do 4,6050. Jest to spory ruch, gdyż jeszcze niedawno byliśmy ponad 10 gr wyżej. Nie wiązałbym tego z czynnikami lokalnymi, gdyż podobny trend widać w całym naszym regionie. Pozytywnie wyróżniamy się jednak jako lider tego umocnienia. Przyznam, że jest to dosyć osobliwe. W piątek rozpoczął się trend Omikronowy, który nie był sprzyjający dla ryzykownych aktywów, do których złoty się zalicza" - powiedział Mateusz Sutowicz.

"Poniedziałek przyniósł optymizm w naszym regionie i ta tendencja trwa niezależnie od mocniejszego dolara czy taniejącej ropy. Wydaje się, że to umocnienie złotego może być nawet zbyt mocne, a ostatnie dwie sesje w tym tygodniu mogą przynieść próbę korekty w tym ruchu. Zwłaszcza w oczekiwaniu na wynik posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej w przyszłą środę" - ocenił.

W trakcie środowej sesji złoty wyraźnie umacniał się wobec dolara i euro. Kurs EUR/PLN wynosił nawet mniej niż 4,61 i był najniżej od trzech tygodni. Po południu notowania są 0,8 proc. pod kreską w okolicy 4,625. USD/PLN także jest 0,8 proc. niżej, na poziomie 4,08. Dolar pozostaje stabilny wobec euro, na poziomie 1,134.

RYNEK DŁUGU

Na krajowym rynku długu cała krzywa rentowności przesunęła się w środę o kilkanaście pb, z nawiązką odwracając wtorkowy spadek.

"Na SPW znów mamy dwucyfrowy wzrost dochodowości w zasadzie na całej krzywej. Kierunkowo jest to spójne ze zmianami na rynkach bazowych, jednak tam dzieje się to w znacznie mniejszej skali. Krajowy rynek już od dłuższego czasu żyje swoim życiem i problemy płynnościowe dają o sobie znać. Co do kierunku rentowności na rynku jest pełna zgoda, że będą one wyżej, mając na uwadze zmiany w polityce pieniężnej. Niestety to się odbywa chaotycznie" - powiedział Sutowicz.

Ekonomista zwrócił uwagę na przeprowadzoną w środę, po raz pierwszy od 20 maja 2020 r., operację dostrajającą otwartego rynku. Jak wynika z danych NBP na platformie Bloomberg NBP sprzedał na niej bony 2-dniowe za 7,165 mld zł.

"Dziś mieliśmy próbę NBP zwalczania nadpłynności w sektorze bankowym, która jednak za bardzo nie pomogła. 7 mld zł nie jest niczym szczególnym w sytuacji, w której średnia z ostatnich 7-dniowych bonów wynosi 250 mld zł" - zauważył.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych zwyżkują o ponad 5 pb do 1,495 proc., a niemieckich idą w górę o 2 pb do -0,323 proc.