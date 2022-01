Zmiana terminu posiedzenia RPP, którą mają uzasadniać kwestie organizacyjne, oznacza, że władze monetarne zadecydują o koszcie pieniądza, zanim Główny Urząd Statystyczny opublikuje 7 stycznia wstępne szacunki inflacji w grudniu. Nie będą to budujące dane. W grudniu roczna dynamika CPI prawdopodobnie osiągnęła 8,5 proc. rok do roku, a ceny z miesiąca na miesiąc wykonały kolejny mocny skok.

Reklama

Stopy w górę, a wraz z nimi kurs złotego?

Reakcją na wysokie szacunki będą przyspieszone o kilka dni podwyżki stóp procentowych.

– Spodziewamy się, że 4 stycznia RPP podniesie stopy o 50 punktów bazowych, co wywinduje koszt pieniądza do 2,25 proc. Taki ruch nie powinien zaszkodzić złotemu, który kończył rok optymistycznym akcentem. EUR/PLN finiszował poniżej poziomu 4,60, a w I kw. br. polska waluta prawdopodobnie utrzyma się na wzrostowej ścieżce. Prognozujemy 4,50 na koniec marca i ok. 4,40 zł na koniec grudnia – wylicza Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl.

Do realizacji takiego scenariusza potrzebne będą jednak kolejne podwyżki stóp procentowych. W czwartym kwartale zostały one podniesione z 0,1 do 1,75 proc. Na konferencji wieńczącej grudniowe posiedzenie RPP Adam Glapiński, prezes NBP, deklarował, że jeśli będzie się utrzymywać bieżąca, dobra sytuacja gospodarcza i nie zmaterializują się nowe zagrożenia epidemiczne, to optymalnym scenariuszem byłoby kontynuowanie podwyżek stóp procentowych.

– Zakładamy, że docelowo stopy procentowe zostaną podniesione do 3,0 proc. Zostaną na takim poziomie dość długo, ponieważ wysoka inflacja najprawdopodobniej nie ustąpi do 2023 r. Wysokie stopy są z kolei ważnym argumentem za umocnieniem złotego – komentuje analityk Cinkciarz.pl.

Tarcza kontra inflacja, czyli co się odwlecze, to… i tak dojdzie do 10 proc.

Dlaczego inflacja miałaby nie ustąpić w kolejnych kwartałach? Tarcza antyinflacyjna zaplanowana na I kw. 2022 r. najprawdopodobniej tylko przesunie szczyt dynamiki cen. Czasowe obniżenie podatku VAT na energię elektryczną i gaz wypchnie wpływ wzrostów cen tych kategorii na kolejne miesiące.

– Jeśli tarcza nie zostanie przedłużona, to 24-procentowe podwyżki stawek energii elektrycznej i podniesienie cen gazu o ponad połowę przełożą się na szczyty inflacji w drugim kwartale br. Nie można wtedy wykluczyć nawet złamania bariery 10 proc. Średnioroczna inflacja w całym 2022 r. wyniesie powyżej 7,5 proc. Pozostanie też wysoka jeszcze na początku 2023 r., ze względu na zniwelowanie efektu wysokiej bazy statystycznej. Dopiero później zacznie hamować w kierunku celu NBP, czyli 3,5 proc. – mówi analityk Cinkciarz.pl.