"Na rynku EUR/USD obserwujemy umiarkowaną korektę. Kurs tej pary doszedł do okolic 1,07 i obecnie się cofa. Moim zdaniem zasięg tego cofnięcia nie będzie duży, gdyż z USA przychodzą niepokojące informacje dotyczące koniunktury – zwłaszcza na rynku nieruchomości. Jednak pomimo umacniania dolara złoty się osłabiać nie chce, co pokazuje, że presja na umocnienie naszej waluty w najbliższych dniach może być silna" - powiedział PAP Biznes starszy ekonomista ING Banku Śląskiego Piotr Popławski.

Zdaniem ekonomisty, może to oznaczać, że wkrótce na EUR/PLN zejdziemy do okolic 4,57, gdzie znajduje się najbliższe wsparcie, które dla niego jest istotne.

"W ciągu tygodnia, a najdalej dwóch oczekuję natomiast spadku kursu EUR/PLN do okolic 4,55, a na koniec obecnego kwartału kurs EUR/PLN może zejść nawet do okolic 4,50. Wydaje się, że rynek jest na dobrej drodze, aby to zrealizować" – dodał Popławski.

Jak powiedział ekonomista, wsparciem dla takiego scenariusza są proinflacyjne dane makro z Polski, sygnały o nadchodzącym uruchomieniu KPO oraz nieco lepsze nastroje na rynkach.

Jak poinformował 24 maja br. Departament Handlu, sprzedaż nowych domów w USA w kwietniu wyniosła 591 tys. w ujęciu rocznym, wobec oczekiwanych 750 tys. Miesiąc wcześniej odnotowano sprzedaż w wysokości 709 tys., po korekcie z 763 tys. W ujęciu mdm sprzedaż spadła o 16,6 proc., wobec spadku o 10,5 proc. mdm miesiąc wcześniej, po korekcie z 8,6 proc. Analitycy oczekiwali spadku o 1,7 proc. mdm.

O godzinie 15.58 kurs EUR/PLN rośnie o 0,16 proc. do 4,6047, a USD/PLN zwyżkuje o 0,8 proc. do 4,3166. W tym czasie na rynkach globalnych dolar po znaczącym osłabieniu z poprzednich dni umacnia się, a kurs EUR/USD spada o 0,63 proc. do 1,0668.

RYNEK DŁUGU

"Na rynku krajowego długu w krótkim terminie spodziewam się stabilizacji. Z jednej strony mamy nadzieje na uruchomienie KPO, co będzie oznaczać mniejszą podaż obligacji, ale z drugiej rosnąca inflacja sugeruje, że czekają nas wyższe docelowe stopy procentowe NBP" - powiedział ekonomista ING BSK.

"Z jednaj strony będziemy mieć węższe asset swapy, a z drugiej wyższe zwykłe swapy złotówkowe" - dodał.

To - zdaniem ekonomisty - będzie powodować stabilizację krajowego długu na długim końcu krzywej, jednak na krótkim końcu rentowności muszą pójść wyżej pod naporem oczekiwań na kolejne podwyżki stóp NBP.

Na rynkach bazowych dochodowości 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych zniżkują o 0,1 pb do 2,76 proc., a niemieckich idą w górę o 0,2 pb do 0,9525 proc.