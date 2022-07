We wtorek wieczorem złoty stracił na wartości do głównych walut. W stosunku do euro polska waluta osłabiła się o 0,9 proc. do 4,77 zł, a do dolara o prawie 2 proc. do 4,71 zł.

We wtorek ok. 18.30 euro kosztowało 4,77 zł, drożej o 0,9 proc. niż w poniedziałek. Reklama Dolar kosztował 4,71 zł, o 1,9 proc. więcej. Za franka szwajcarskiego płaciło się 4,89 zł, o 2,15 proc. więcej. W poniedziałek w ciągu dnia kurs złotego do euro spadł poniżej 4,70. Po godzinie 17.30 euro kosztowało 4,71 zł, dolar 4,61 zł, a frank szwajcarski 4,78 zł.(PAP) Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję