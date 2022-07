"Piątkowa sesja miała pozytywny przebieg, a tematem przewodnim był kolejny etap łączenia PKN Orlen tym razem z PGNiG. Przed sesją został podany korzystny dla PGNiG parytet wymiany akcji z PKN, co doprowadziło do dynamicznych zwyżek tego pierwszego, które na zamknięciu przekroczyły 15 proc. To wsparło pozytywny sentyment na rynku" – powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities, Sobiesław Kozłowski.

Jak dodał analityk, nastąpiła też poprawa nastrojów na rynkach bazowych.

"Czwartkowe dane o słabszym od oczekiwań PKB w USA za II kw. br. (-0,9 proc. kdk, wobec konsensusu +0,5 proc. – PAP) wzmogło wiarę inwestorów, że są mniejsze szanse na podwyżki stóp, co osłabiło dolara i wsparło polską walutę. To z kolei wsparło sentyment do rynków wschodzących, a to przełożyło się na dynamiczne wzrosty krajowych, dużych i średnich spółek" – powiedział analityk.

Analityk zaznaczył, że na rynku pojawił się powiew optymizmu, ale trudno powiedzieć na jak długo go wystarczy.

"Do piątkowych wzrostów podchodzę z pewnym dystansem. Piątkowa sesja jest ostatnią w miesiącu i obawiam się, że poniedziałkowe odczyty wskaźników PMI z przemysłu i środowe z usług mogą schłodzić ten optymizm. Pytanie również co będzie dalej z szantażem gazowym Rosji" – dodał

"Z technicznego punktu widzenia, na WIG20 może budować się formacja diamentu (formacja dwukierunkowa, z której szanse na wybicie górą lub dołem są podobne – PAP) i pytanie czy wybicie z niej nastąpi górą czy dołem. Dzisiejsza mocna sesja zwiększa szanse na wybicie górą (górne ograniczenie formacji znajduje się w okolicach 1.750 pkt. – PAP), co mogłoby otworzyć drogę w kierunku 1.800-1.860 pkt." – powiedział Kozłowski.

"Moim zdaniem o nastrojach zadecydują dane PMI z poniedziałku i środy" – podsumował analityk Noble Securities.

W poniedziałek, 1 sierpnia br. opublikowane zostaną dane PMI w przemyśle z Chin, Polski, Francji, Niemiec Wielkiej Brytanii oraz USA. W środę natomiast, 3 sierpnia br. inwestorzy poznają odczyty PMI w usługach dla Francji, Niemiec, UE, Wielkiej Brytanii oraz USA.

WIG20 zakończył piątkową sesję wzrostem o 3,24 proc. do 1.721,11 pkt., WIG zwyżkował o 3,16 proc. do 55.007,36 pkt., a najmocniejszy był mWIG40, który urósł o 4,3 proc. do 4.151,32 pkt. Nieco mniejsze wzrosty zanotował indeks małych spółek sWIG80, który poszedł w górę o 1,11 proc. do 17.312,93 pkt.

Obroty na szerokim rynku były spore i wyniosły 1,165 mld zł, z tego 0,959 mld przypadło na spółki z WIG20.

Największe obroty zanotowały akcje PKN Orlen (214 mln zł) oraz KGHM (122 mln zł).

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich panowały pozytywne nastroje. DAX zwyżkował o 1,5 proc., CAC40 o 1,9 proc., a FTSE250 o 1,8 proc.

Na giełdach amerykańskich w tym okresie indeksy rosły. Nasdaq100 o 1,2 proc., S&P500 o 1 proc., a DJI zyskiwał 0,5 proc.

W ujęciu sektorowym zyskały wszystkie z 15 indeksów. Najmocniej w górę poszły WIG-Odzież (6,1 proc.), WIG-Motoryzacja (5,89 proc.) oraz WIG-Górnictwo (5,59 proc.).

W ujęciu tygodniowym spośród głównych indeksów najmocniejszy był mWIG40, który zyskał 1,94 proc., a relatywnie najsłabiej zachował się WIG20, który wzrósł o 1,13 proc.

Wśród indeksów sektorowych w ujęciu tygodniowym najlepiej zachował się WIG-Leki (+8 proc.) oraz WIG-Paliwa (+6,4 proc.), a najsłabsze były WIG-Spożywczy (-6,1 proc.) oraz WIG-Games (-5,14 proc.).

Spośród spółek o największej kapitalizacji najlepiej w okresie tygodnia zachowały się akcje PGNiG (+14,2 proc.) oraz Dino (+8,4 proc.), a najsłabsze w takim horyzoncie były walory CD Projekt (-7,8 proc.)i Allegro (-6,8 proc.).

W WIG20 liderem wzrostów było PGNiG, którego akcje zyskały 15,15 proc. do 6,918 zł przy sporych, sięgających 107 mln zł o obrotach. Przed sesją PKN Orlen i PGNiG poinformowały, iż podpisały plan połączenia i majątek PGNiG zostanie przeniesiony na PKN Orlen w zamian za akcje Orlenu. Według planu, akcjonariusze PGNiG otrzymają 0,0925 akcji PKN Orlen. PKN przewiduje, że połączenie z PGNiG zostanie zarejestrowane i sfinalizowane w październiku/listopadzie 2022 roku.

Analitycy Trigon DM oczekiwali nieco wyższej wyceny PGNiG względem Orlenu niż zaproponowany parytet. Rynek dyskontował jednak jeszcze mniej korzystną propozycję dla PGNiG, dlatego kurs gazowego koncernu rośnie. Trigon zakłada, że w średnim terminie kurs Orlenu może rosnąć.

Kurs PKN Orlen na zamknięciu notowań zyskał 0,72 proc. do 75,52 zł, choć ok. godz. 9.30 wyraźnie zniżkował, a jego kurs sięgał 72,5 zł.

W gronie najmocniejszych spółek w WIG20 były także przedstawiciele branży odzieżowej. LPP poszło w górę o 7,33 proc., a CCC o 3,01 proc. do 43,4 zł.

Mocno tydzień zakończyło Allegro (+6,99 proc.), którego kurs odbił po pięciu spadkowych sesjach pod rząd.

W gronie liderów wzrostów był także KGHM (5,87 proc. do 115,45 zł), który zamknął się w okolicach miesięcznych maksimów.

W czasie sesji zmieniał się sentyment względem największych pod względem kapitalizacji banków. Po wyższym otwarciu do ok. południa ich kursy obsuwały się, jednak później zaczęły zwyżkować kończąc piątkowe notowania na dziennych maksimach.

mBank zyskał 4,94 proc., PKO BP poszedł w górę o 2,18 proc., Pekao zakończyło sesję wzrostem o 1,95 proc., a Santander BP zyskał 2,44 proc. do 234,8 zł. Analitycy DM BOŚ w raporcie z 21 lipca obniżyli cenę docelową akcji Santander Bank Polska do 267 zł z 404,04 zł wcześniej, ale podtrzymali dla nich rekomendację "kupuj".

Zróżnicowane nastroje panowały na spółkach telekomunikacyjnych. Cyfrowy Polsat przez większość sesji tracił, ale dzięki mocniejszej końcówce zyskał 0,71 proc. Kurs Orange Polska poszedł natomiast w górę o 3,05 proc. do 6,008 zł.

Jak poinformował UKE na Twitterze, jego prezes przeprowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie operatorów telekomunikacyjnych wprowadzających klauzule waloryzacyjne do umów podpisywanych z klientami. O wprowadzanych w umowach klauzulach inflacyjnych przez Orange informował w piątek Parkiet. Jak podano, jeśli inflacja w 2022 r. wyniesie 3,5 proc., w 2023 r. Orange Polska będzie mógł podnieść ceny części klientom.

W WIG20 sesję na minusie zakończyło tylko Asseco Poland, którego kurs spadł o 0,82 proc. do 72,2 zł i pomimo prób powrotu z początku sesji do kilkutygodniowej konsolidacji nie zdołał do tego trendu bocznego wrócić.

W mWIG40 dwucyfrowe wzrosty zanotowały ING BSK (13,22 proc.) oraz Polenergia (11,32 proc.), która zamknęła tydzień na wieloletnich maksimach. Ponad 7 proc. zyskały również Mercator Medical oraz DataWalk.

Najsłabsze w mWIG40 w połowie i na zakończenie sesji było XTB, którego kurs spadł o 2,29 proc. do 21,36 zł i zamknął się w okolicach tygodniowych minimów.

W sWIG80 po dwóch dniach korekty do mocnych wzrostów wrócił Biomed Lublin (12,75 proc.), a silne zwyżki zanotowały także Cognor Holding (8,31 proc.) i ZE PAK (7,22 proc.), które były w gronie liderów wzrostów w połowie piątkowych notowań.

Najsłabiej w tym segmencie rynku sesję zakończyły PlayWay (-3,68 proc.)oraz Ryvu Therapeutics, który stracił 3,58 proc. zniżkując trzecią sesję z rzędu.

W połowie sesji liderem wzrostów był Medicalgorithmics, który zwyżkował o ok. 18,5 proc., jednak sesję zakończył na 10,68 proc. plusie. Spółka poinformowała, iż zawarła umowę przyrzeczoną przeniesienia 100 proc. udziałów w Medi-Lynx Cardiac Monitoring na rzecz Medi-Lynx Holdings. Łączna cena za udziały wyniosła 1,75 mln USD w gotówce.

Najmocniej, o 23,51 proc. do 16,55 zł zyskały akcje OT Logistics i zamknęły się na 52-tygodniowych maksimach.