Złoty we wtorek ok. godz. 7.35 osłabiał się w stosunku do euro o 0,10 proc., do poziomu 4,73 zł, a do franka szwajcarskiego o 0,12 proc., za którego trzeba było płacić 4,89 zł.

Polska waluta umacnia się wobec dolara amerykańskiego o 0,04 proc.; w porannym handlu za jednego dolara płacono 4,73 zł.

W poniedziałek ok. godz. 19 euro kosztowało 4,73 zł, dolar 4,72 zł, a frank szwajcarski – 4,88 zł.