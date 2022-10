"Dzisiejsza sesja na krajowym rynku walutowym przebiega spokojnie - złoty porusza się w okolicy 4,78 z niewielkimi odchyleniami. Tej stabilizacji sprzyjają ograniczone zmiany na rynkach bazowych - EUR/USD próbuje atakować poziom 0,99 i to tak naprawdę determinuje spokój złotego" - powiedział Mateusz Sutowicz z Banku Millennium.

Reklama

"Ten krótkoterminowy trend stabilizacyjny na złotym przedłuża się ze środkiem na poziomie 4,78 i nie powinno się to w najbliższych godzinach istotnie zmienić" - dodał.

Reklama

Ok. godz. 16.00 kurs EUR/PLN spada o 0,29 proc. do 4,7736, a USD/PLN idzie w dół o 1,36 proc. do 4,7836. Para EUR/USD zwyżkuje z kolei o 1 proc. do 0,9970.

RYNEK DŁUGU

"Sytuacja na krajowym rynku długu pozostaje dynamiczna. Rentowności wzdłuż całej krzywej spadają drugi dzień z rzędu. Droga jaką rentowności przebyły od ubiegłego piątku jest bardzo duża, bo w przypadku 10-latki jest to ruch o ok. 100 pb. Jest to coś zaskakującego i rzadko obserwowanego. Składa się na to kilka czynników, a jednym z nich jest trend rynków bazowych, gdzie też widzimy dziś spadki rentowności. Drugą przyczyną jest niewielkie ostudzenie oczekiwań ws. stóp procentowych, bo teraz rynek zakłada docelową podwyżkę o 125 pb., podczas gdy w ubiegłym tygodniu było to 150 pb. Wpływ na rynek ma także komponent asset swapowy" - ocenił Mateusz Sutowicz z Banku Millennium.

"Myślę, że z tą dużą dynamiką zmian pozostaniemy tak naprawdę do pierwszej dekady listopada, gdy poznamy decyzje banków centralnych - w ten czwartek EBC, w przyszłą środę Fed i w kolejnym tygodniu RPP. To sporo wyjaśni jeśli chodzi o politykę pieniężną zarówno lokalną, jak i światową. Do tego czasu ta zmienność na rynku będzie bardzo duża, choć pewnie już nie tak spektakularna jak miało to miejsce w drugiej połowie ubiegłego tygodnia" - dodał.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych spadają o 14,9 pb. do 4,083 proc., a niemieckich idą w dół o 17,5 pb. do 2,172 proc.

wtorek wtorek poniedziałek 16.05 9.56 16.18 EUR/PLN 4,7720 4,7792 4,7827 USD/PLN 4,7872 4,8481 4,8452 CHF/PLN 4,8135 4,8355 4,8444 EUR/USD 0,9968 0,9858 0,9871 PS1024 8,248 8,287 8,551 DS0727 8,20 8,25 8,50 DS0432 8,01 8,04 8,29

sar/ asa/