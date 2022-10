Ceny skipassów na nadchodzący sezon narciarski wzrosły o ok. 20 proc. w stosunku do ubiegłego sezonu. Za całodzienną jazdę w sezonie wysokim zapłacimy 155 zł, czyli o 30 zł więcej. Cena za karnet siedmiodniowy wzrosła z 680 zł do 870 zł – wynika z opublikowanego we wtorek cennika skipassów Tatry Super Ski obejmującego 18 największych stacji narciarskich na Podhalu.

Jak wyjaśnił Adam Marduła z Tatry Super Ski, na podwyżki mają wpływ nie tylko ceny prądu, który do uruchomienia wyciągów jest niezbędny, ale także ceny paliw potrzebnych do pracy ratraków oraz wzrastające koszty pracowników. Reklama „Wzrastają też koszty dzierżaw gruntów pod trasy narciarskie, także koszty utrzymania tego biznesu ciągle rosną. Nadchodzący sezon, chociaż zapowiada się ciężko, trzeba będzie przetrwać, nawet kosztem minimalizacji marży. Chcemy dać miłośnikom białego szaleństwa możliwość uprawiania zimowego sportu i przebywania na świeżym powietrzu w górskim otoczeniu” – powiedział PAP Marduła. Reklama Zaznaczył, że podwyżki cen skipassów nie są współmierne do podwyżek kosztów, ale stacje narciarskie chcą działać w taki sposób, aby nie generować strat nie licząc na wielkie zyski. Gestorzy wyciągów spodziewają się, że w następnych sezonach sytuacja wróci do normy. Zwrócił uwagę, że planując wcześniej wyjazd na ferie, można zakupić skipass z nową, elastyczną opcją tzw. trzy dni z pięciu lub pięć dni z siedmiu, gdzie narciarz sam decyduje, w których dniach będzie jeździł, a w których korzystał z innych atrakcji. „Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom, ponieważ nie każdy chce jeździć na nartach na przykład siedem dni pod rząd, dlatego może zaplanować swój urlop pięć dni na nartach, a dwa dni zwiedzając inne atrakcje. Trzeba też pamiętać, że jeden dzień jazdy na nartach to czas od 9 godz. rano do zamknięcia wyciągów, czyli przeważnie 12 - 13 godzin jazdy” – mówił PAP Marduła. Nowością jest też skipass na dowolne 14 dni w ciągu całego sezonu. Koszt takiej wejściówki na wyciągi to 1699 zł i 1500 zł ulgowy. Za czterogodzinną jazdę zapłacimy 135 zł, a za ulgowy skipass 125 zł. Jak zapowiedział PAP Marduła, pierwsze wyciągi na Podhalu ruszą już 6 grudnia, czyli w Mikołajki, ale wszystko zależy od warunków atmosferycznych - ile śniegu sztucznego uda się wyprodukować w mroźne dni i ile naturalnego białego puchu spadnie. Skipass Tatry Super Ski obejmuje 18 największych stacji narciarskich w tym w Białce Tatrzańskiej, Zakopanem, Jurgowie, Czarnej Górze, Bukowinie Tatrzańskiej, Suchem, Witowie, w Nowym Targu, Kluszkowcach, a także na Słowacji w Bachledowej Dolinie, Ździarze i Orawicach. autor: Szymon Bafia Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję