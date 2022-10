Jak wynika z danych serwisu Nocowanie.pl, blisko 30 proc. osób odwiedzających portal jest zainteresowanych krajowym wyjazdem pomiędzy 29 października a 6 listopada, przy czym - jak wskazano - na całe siedem dni planuje wyjechać mniej niż 6 proc., a na pięć lub cztery - niecałe 5 proc.

Co trzeci turysta planuje dwuosobowy jesienny wyjazd; przybywa też wyjeżdżających w pojedynkę. Według szacunków ekspertów z Nocowanie.pl średni koszt noclegu za osobę na dobę w tym czasie wyniesie 71 zł.

Analizując liczbę odwiedzin serwisu wskazano, że użytkownicy najczęściej planują odwiedzać województwa: małopolskie (33 proc. wyszukiwań), dolnośląskie (21 proc.) oraz śląskie (12 proc.). Nad morze, do województw pomorskiego i zachodniopomorskiego, wybiera się w sumie 17 proc. turystów. Do województwa mazowieckiego, zwykle cieszącego się bardzo umiarkowanym zainteresowaniem, wybiera się ponad 4 proc. podróżujących.

Jak wskazano, najpopularniejszą w tym okresie miejscowością wśród użytkowników serwisu jest Zakopane, w którym szuka zakwaterowania 7,5 proc. wyjeżdżających. Na drugim miejscu znalazł się Kraków (6,3 proc.), a za nim: Szklarska Poręba (5 proc.), Karpacz (4,5 proc.) i Wisła (4 proc.). Szóste miejsce zajmuje Warszawa (3,5 proc.), w czasie wakacji niemieszcząca się nawet w pierwszej dwudziestce najpopularniejszych miejscowości.

Jak zaznaczył członek zarządu Nocowanie.pl ds. finansowych Tomasz Zaniewski, wśród dwudziestu miejscowości najczęściej wyszukiwanych przez użytkowników serwisu znalazła się położona na pograniczu Bieszczadzkiego Parku Narodowego Wetlina (woj. podkarpackie, pow. leski), co oznacza powrót zainteresowania turystów Bieszczadami po okresie niepewności związanej z wojną za wschodnią granicą.

Serwis dodał, że jesienią widać wyraźny wzrost liczby osób, które planują wyjazd w pojedynkę. W ciągu wakacji stanowiły one zaledwie 2 proc. spośród wszystkich poszukujących zakwaterowania, we wrześniu 7,5 proc., a w omawianym okresie już 13 proc. Spada natomiast liczba wyjeżdżających z jednym lub kilkorgiem dzieci - aktualnie to 25 proc. Najwięcej, bo jedna trzecia użytkowników serwisu szukających zakwaterowania, planuje wyjazd dwuosobowy.

Również co trzeci wyjeżdżający na przełomie października i listopada szuka noclegu na kwaterze lub w pokoju. Według serwisu Nocowanie.pl widać wyraźny wzrost zainteresowania apartamentami - podczas wakacji poszukiwało ich 12 proc. wyjeżdżających, we wrześniu 17 proc., w omawianym okresie 23 proc. Prawie co czwarta osoba chciałaby na czas pobytu wynająć domek lub willę - dodano. (PAP)