Złoty w piątek rano traci do głównych walut. Wobec euro osłabia się o 0,15 proc., do dolara o 0,02 proc., a do franka szwajcarskiego o 0,07 proc.

Złoty w piątek ok. godz. 7.50 tracił na wartości wobec wspólnej waluty 0,15 proc. - euro kosztowało 4,70 zł. Reklama Polska waluta również osłabiała się do dolara amerykańskiego o 0,02 proc. wycenianego na 4,54 zł. Złoty tracił o 0,07 proc., wobec franka szwajcarskiego, za którego płacono 4,77 zł. W czwartek ok. godz. 18 euro wyceniano na 4,71 zł. Dolar kosztował 4,55 zł, a frank szwajcarski 4,77 zł.