"Końcówka roku przynosi wyraźne umocnienie złotego, w efekcie czego kurs EUR/PLN wybił się dołem z kilkutygodniowej konsolidacji i zmierza w okolice 4,63, który to poziom jest najbliższym technicznym wsparciem. Moim zdaniem ważniejszym wsparciem są jednak okolice 4,57" - powiedział PAP Biznes strateg rynkowy PKO BP Mirosław Budzicki.

Reklama

Jak wskazał ekonomista notowania złotego w ostatnich tygodniach wspiera globalna poprawa nastrojów wokół rynków wschodzących, a poprawę widać również w naszym regionie, gdzie umacnia się także forint i czeska korona.

Reklama

"U podstaw poprawy sentymentu stoją rynkowe oczekiwania zakończenia przez Fed cyklu podwyżek stóp w okolicach poziomu 5 proc. Taki pogląd zyskuje na znaczeniu od początku listopada i wspierają go publikowane dane makroekonomiczne, ale również wypowiedzi przedstawicieli Rezerwy Federalnej" – powiedział Budzicki.

Zdaniem ekonomisty nic nie wskazuje na to, aby do końca br. sytuacja ta miała się jakoś radykalnie zmienić.

"Jeśli tak się stanie, to na kursie EUR/PLN można oczekiwać coraz niższych poziomów" – dodał.

Zdaniem Budzickiego złotego wspierają również ewoluujące oczekiwania inwestorów w kierunku mniejszego spowolnienia gospodarczego, w porównaniu do tego, czego się obawiano jeszcze kilka miesięcy temu.

"Umocnienie złotego wygląda na średnioterminowy trend i w najbliższym czasie nie ma jakiś przełomowych wydarzeń czy publikacji, a tym samym w perspektywie kolejnych sesji trend ten może być kontynuowany" – powiedział Budzicki.

O godzinie 16.04 kurs EUR/PLN znajduje się w okolicach czwartkowego zamknięcia na 4,6408, a USD/PLN idzie w dół o 0,15 proc. do 4,3730. W tym czasie na rynkach bazowych dolar się osłabia, a kurs EUR/USD rośnie o 0,15 proc. do 1,0612.

RYNEK DŁUGU

"Na rynku krajowego długu krzywa rentowności jest płaska, a rentowności utrzymują się nieco poniżej poziomu 7 proc. W najbliższym czasie nie ma publikacji czy wydarzeń, które mogłyby znacząco zmienić nastroje rynkowe, choć okres przedświąteczny będzie charakteryzował się zdecydowanie mniejszą płynnością, co może w krótkim terminie zwiększyć zmienność" – wskazał Budzicki.

Jak wskazał ekonomista PKO BP, przy braku lokalnych impulsów, polski dług będzie podążał w ślad za globalnymi trendami.

"Na rynku europejskim nastroje będą kształtowane przez oczekiwania co do dalszej polityki EBC, gdzie rynek wycenia wzrost stóp procentowych o 100 pb. i to wydaje się scenariuszem konserwatywnym, biorąc pod uwagę wypowiedzi przedstawicieli banku centralnego" – powiedział ekonomista.

"Na zacieśnianie polityki pieniężnej będzie również oddziaływać redukcja bilansu, a to w połączeniu z podwyżkami stóp będzie sprzyjało wzrostowi rentowności na europejskich rynkach bazowych" – dodał.

W takim otoczeniu, zdaniem stratega PKO BP, rentowości polskich obligacje mogą zmierzać w kierunku 7 proc. na koniec br.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych rosną o 7,4 pb. do 3,745 proc., a niemieckich idą w górę o 3,1 pb. do 2,394 proc.

piątek piątek czwartek 16.07 09.27 15.35 EUR/PLN 4,6402 4,6404 4,6393 USD/PLN 4,3738 4,3744 4,3780 CHF/PLN 4,6824 4,6915 4,7088 EUR/USD 1,0609 1,0608 1,0597 PS1024 6,673 6,676 6,670 WS0428 6,77 6,75 6,75 DS0432 6,71 6,68 6,68

mt/ gor/