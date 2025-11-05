Drony nad Belgią

Po zamknięciu lotniska, samoloty przekierowano do Liege, wykorzystywanego głównie jako węzeł przeładunkowy. Jednak wkrótce i to lotnisko zostało zamknięte z powodu pojawienia się bezzałogowców. Według informacji lokalnych mediów drony miały również zostać zauważone koło wojskowych baz lotniczych Kleine-Brogel i Florennes.

Reklama

Jak podkreśliła dyrekcja lotniska, wstrzymanie ruchu lotniczego we wtorek wieczorem zostało zarządzone ze względów bezpieczeństwa. Doprowadziło to do opóźnień i odwołania niektórych lotów, a także może mieć nadal wpływ na operacje lotnicze w środę rano.