Dla kogo ponad 7,8 tys. zł z ZUS?

Dodatek dla sieroty zupełnej to świadczenie, o którym wciąż mówi się zbyt mało. Aby je otrzymać, nie trzeba spełniać żadnych kryteriów dochodowych ani majątkowych. Wystarczy, że dziecko straciło oboje rodziców, albo tylko matkę, jeśli ojciec był nieznany i nigdy nie został wpisany do aktu urodzenia.

To wsparcie nie funkcjonuje samodzielnie, stanowi dodatek do renty rodzinnej, którą dziecko już pobiera z ZUS. W praktyce oznacza to, że państwo wzmacnia pomoc dla młodych pozbawionych opieki rodziców, zapewniając im realne wsparcie finansowe w edukacji i codziennym życiu.

Każde dziecko z rodziny otrzymuje dodatek w pełnej wysokości, nie jest on dzielony między rodzeństwo.

Od 1 marca 2025 roku dodatek dla sieroty zupełnej wynosi 654,48 zł miesięcznie, czyli 7 853,76 zł rocznie. To kwota netto w pełni wolna od podatków i składek. Oznacza to, że cała suma trafia prosto na konto lub jest dostarczana przekazem pocztowym.

Dodatek podlega corocznej waloryzacji 1 marca, podobnie jak emerytury i renty. W 2025 roku został podniesiony do obecnej kwoty i obowiązuje do końca lutego 2026.

Do kiedy można pobierać 654 zł z ZUS?

Dodatek przysługuje tylko tak długo, jak trwa renta rodzinna. Najczęściej:

do 18. roku życia ,

, do 25. roku życia , jeśli dziecko się uczy,

, jeśli dziecko się uczy, bezterminowo – jeśli dziecko przed 16. rokiem życia stało się całkowicie niezdolne do pracy.

W przypadku studentów prawo do dodatku jest przedłużane do końca roku akademickiego, jeśli ukończą 25 lat w jego trakcie.

Jak złożyć wniosek do ZUS?

Aby otrzymać świadczenie, trzeba złożyć wniosek ERRD w najbliższym oddziale ZUS lub online. Procedura jest prosta:

Pobierz i wypełnij formularz ERRD (dostępny na stronie ZUS).

Dołącz akty zgonu rodziców lub (jeśli ojciec był nieznany) akt zgonu matki i akt urodzenia dziecka.

Złóż komplet dokumentów w ZUS, pocztą, przez pełnomocnika.

Poczekaj na decyzję – ZUS ma na to maksymalnie 30 dni.

W razie odmowy można bezpłatnie odwołać się do sądu w ciągu 30 dni.

Świadczenie wypłacane jest od miesiąca, w którym złożono wniosek. Dlatego złóż wniosek w listopadzie, gdyż każdy miesiąc zwłoki to utrata części pieniędzy.