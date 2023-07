We wtorek po południu złoty umacniał się do euro i tracił na wartości do dolara i franka szwajcarskiego. Euro kosztowało 4,44 zł, dolar 3,96 zł, a frank szwajcarski 4,61 zł.

Ok. godz. 17.30 za euro płacono 4,44 zł, taniej o 0,04 proc. Dolar kosztował 3,96 zł, o 0,06 proc. drożej. Kurs franka szwajcarskiego wynosił 4,61 zł, drożej o 0,38 proc. Euro traciło 0,11 proc. do dolara, do poziomu 1,12.