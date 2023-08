Kurs złotego we wtorek około godziny 17.30 umocnił się do euro, ale osłabił do dolara i franka szwajcarskiego. Za euro płacono 4,46 zł.

Polska waluta zyskiwała na wartości wobec euro 0,26 proc., które było wyceniane na 4,46 zł. Z kolei kurs złotego wobec dolara zniżkował o 0,16 proc. Amerykańska waluta była wyceniana na 4,11 zł. W tym samym czasie frank szwajcarski był wyceniany na 4,68 zł po tym jak się umocnił do złotego o 0,05 proc. We wtorek rano złoty umocnił się wobec euro o 0,01 proc., które wyceniano na 4,47 zł. Notowania polskiej waluty wzrosły też wobec dolara o 0,09 proc. Dolar był wyceniany na 4,10 zł. Osłabiły się notowania franka szwajcarskiego o 0,10 proc., za którego płacono 4,67 zł. Reklama Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję