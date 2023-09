Złoty po południu zyskał do euro ok. 0,75 proc., a wspólna waluta kosztowała 4,62 zł. Frank szwajcarski z kolei stracił ok. 0,78 proc. i był wyceniany na 4,82 zł.

Najwięcej, bo ponad 1 proc. złoty zyskał wobec dolara amerykańskiego, który kosztował 4,31 zł.

Reklama

W środę ok godz. 17.00 euro było wyceniana na 4,67 zł, dolar na 4,37 zł, a frank szwajcarski kosztował blisko 4,87 zł.