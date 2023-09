Złoty we wtorek tanieje. W stosunku do euro potaniał o blisko 0,2 proc. i wspólna waluta ok. godz. 7.00 kosztowała nieco ponad 4,61 zł. Złoty stracił także do dolara, który zdrożał o ponad 0,25 proc. i ok. godz. 7.00 kosztował niespełna 4,36 zł. Zdrożał także o ponad 0,1 proc. frank szwajcarski, który kosztował nieco ponad 4,77 zł.

W poniedziałek po południu euro kosztowało 4,6 zł, dolar 4,35 zł, a frank szwajcarski 4,77 zł. (PAP)

Autor: Marek Siudaj